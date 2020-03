Kan vi tørre å være forsiktig optimister?

Meninger

Torsdag 12. mars varslet regjeringa de mest inngripende tiltakene i fredstid i Norge. Alle skoler, barnehager, universitet og høyskoler ble stengt. Fra fredag 13. mars måtte alle barn og unge ta skoledagen hjemme. De siste 14 dagene har vært uvirkelige for oss alle i Norge, slik det har vært for resten av verden.

Tirsdag ble det klart at regjeringa viderefører og skjerper inn tiltakene for å stoppe koronaviruset. De drastiske tiltakene forlenges til 13. april. Det betyr at skolene og barnehagene blir stengt til over påske, det samme gjelder de andre smitteverntiltakene som ble innført 12. mars. Samtidig ber regjeringa nordmenn holde større avstand til hverandre.

Det er et skremmende scenario som beskrives hvis vi ikke etterlever tiltakene. Men sjøl om vi gjør det, er det høgst usikkert hvordan de neste ukene vil bli. Ja, hvordan hele dette året blir. Kombinasjonen av økonomisk nedtur og et så smittsomt virus lammer mye.

Likevel er det lov til å være forsiktig optimist. For økningen i antall nysmittete i Norge er for øyeblikket ganske stabil. Helse- og omsorgsminister Bent Høie sa på pressekonferansen tirsdag at «det kan være et tegn på at tiltakene har begynt å virke». Vi håper inderlig at han har rett.

Mange opplever enorme problem allerede på grunn av koronaviruset. Ikke minst er det krevende for alle i helsevesenet og de som blir syke. Krevende er det også for flere og flere i arbeidslivet og for mange bedrifter. Vi har fått de første konkursene og arbeidsledigheten nærmer seg et nivå Norge bare kjenner fra historiebøkene.

I vårt naboland Danmark er mye likt slik situasjonen er hjemme i Norge. De samme tiltakene er i iverksatt. Mange andre land har strengere tiltak. Land som har hatt størst smittespredning og sykdomsutbrudd advarer oss om hva som venter, hvis vi ikke tar koronaviruset på største alvor.

Vi har ikke noe valg: Vær hjemme, vask hendene og hold avstand. Så få vi håpe og tro på det beste!