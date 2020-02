Molde må friste Ålesunds-turistene

Meninger

Forslaget om at Hurtigruta for nordgående fartøy kutter liggetida til kai i Molde ned til kun ett kvarter på sein kveldstid, kom som et lite hyggelig varsel. I stedet for at Hurtigruta ligger til kai i Molde i 2 timer 45 minutter, blir hurtigruteanløpet for nordgående skip nærmest som et busstopp å regne. Passasjerene på Hurtigruta vil i praksis ikke kunne strømme i lag og rusle rundt i Molde, se byen og gjøre småhandler. Utflukter for eksempel til Krona på Romsdalsmuseet er utelukket. Liggetida ved kaia i Molde blir for av- og påstigende reisende og noe godshåndtering. For sørgående hurtigruter på Kystruta blir liggetida i Molde som i dag, en halv time på kvelden.

Den nye ruteplanen for Hurtigruta er en påminnelse om at reiselivet er i endring. Eierne tenker kommersielt, og Hurtigruta ser større muligheter i at skipene har Ålesund som hovedanløpssted, med over 10 timers anløpstid. Ålesund og Sunnmøre har jobbet godt over lang tid for å tilby attraktive opplevelsesturer for reisende med Hurtigruta. Har Molde og Romsdal vært like sterkt på offensiven?

Hurtigruta er et kjent og kjært syn. Det knytter seg mer enn prestisje til å få anløp av Hurtigruta. Når skipene ligger til kai, åpner det muligheter for å tilby reisende opplevelser i nærområdet og utflukter. For reiselivsnæringa er det viktig å ha besøk som kommer hver dag, året rundt.

Når Molde og Romsdal har fordøyd den første skuffelsen over den korte liggetida ved kai i Molde, ligger mulighetene åpne for å tenke nytt. Det går an å sette sammen opplevelsespakker der hurtigrutereisende tilbys å se det beste av Romsdal. Mulighetene er mange for å tilby pakkeløsninger for utflukter til kystsamfunnene som Midsund, Aukra og Hustadvika og opplevelser i indre deler av Romsdal med Vestnes, Rauma og tidligere Nesset, før passasjerene går om bord i Hurtigruta om kvelden i Molde. Det er fullt mulig å friste Hurtigrute-passasjerene fra Ålesund til Romsdal. Om Ålesund gjennom Hurtigrutas planer er sett på som den foretrukne anløpsby, kan Molde og Romsdal tilby turistene minst like attraktive opplevelser. Den beste har alltid best sjanse å vinne.