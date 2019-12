Frivillig arbeid gir et varmere samfunn

Meninger

Det er ikke alle som gleder seg til jul. Det kan være ulike årsaker til at jula for noen oppleves som vanskelig. I løpet av den siste uka har man i mange av landets aviser hatt mennesker som forteller om sitt forhold til jula. Dette er viktige historier, og de som forteller fortjener ros for åpenhet om et tema som kan oppfattes som vanskelig. Jula er ei tid for omtanke for hverandre. Det er fint å se alle som jobber for frivillighet i desember, også gjennom jula. Målet må være at flest mulig skal få en fin julefeiring. De som jobber frivillig fortjener en stor takk. Frivilligheten gjør samfunnet varmere.

Fræna frivilligsentral har fått inn 400 julegaver til utdeling – Vi har stor pågang fra folk som ønsker gaver til jul. Jeg får telefoner og tekstmeldinger – Det er fint at mange vil gi gaver. Samtidig gjør det inntrykk at så mange ikke har råd til å kjøpe julegaver til barna sine.

Gavesentral, julemiddag og romjulsarrangement. I Romsdal er det mange arrangement gjennom jula for dem som ønsker ekstra selskap eller en hjelpende hånd. Det er kjekt å se at oppslutningen om slike arrangement er økende, og at næringslivet bidrar med økonomisk støtte. Den digitale tida gjør det lettere å bidra med støtte, også for privatpersoner. Samtidig er det et verktøy for å nå ut til de som ønsker hjelp. I avisa på lørdag hadde vi en reportasje fra frivilligsentralen i Fræna. Der er det delt ut 270 gaver så langt. Det er sjette året på rad at tilbudet i Fræna er oppe, i år er også Eide inkludert.

Flere organisasjoner melder at behovet for hjelp og støtte er økende. Det er verdt å stoppe opp ved dette ved inngangen til julefeiringen. I en tid der forskjellene virker å øke er det viktig at man legger til rette for at det skal være lettere å be om hjelp, og at det skal være lett å hjelpe andre. Romsdals Budstikke har gjennom flere lederartikler i 2019 vist til betydningen av at frivillige lag og organisasjoner skal ha gode vilkår. Et mangfold av ulike tiltak gjør at man kan fange opp flere. Arbeidet som blir lagt ned av frivillige gir positive ringvirkninger i lokalsamfunnet.

Samhold og omtanke er viktig i et lokalsamfunn. Gode tiltak har ofte en smitteeffekt. Livet er ikke perfekt, det er heller ikke jula, skrev en leser av avisa GD i et leserinnlegg. Det kan være verdt å ta med seg inn i julefeiringen. Summen av gode tiltak vil kunne bidra til at avstanden mellom folk blir litt kortere. Alle som bidrar til dette fortjener en ekstra takk.