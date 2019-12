Grønn utvikling i lokale bedrifter

Meninger

Flere lokale bedrifter kunne mandag juble etter at Forskningsrådet annonserte bevilgninger til grønne forskningsprosjekt. Totalt ble det sendt i 352 søknader. Brunvoll, Oshaug Metall, Eide Fjordbruk og CreateView er blant de lokale selskapene som nå har fått støtte til å sette i gang prosjekt. Tildelingene anerkjenner gode ideer. Samtidig er det et bevis på at fagmiljøene lokalt ser muligheter i grønn teknologi og innovasjon.

Forskningsrådet deler ut totalt 2,7 milliarder kroner fordelt på 88 utvalgte prosjekt innenfor klimateknologi, helse og miljø og transport. Grunntanken er at bedriftene som sitter nært på utfordringene skal ha midler til å bidra i utviklinga av nye teknologiske løsninger. Forskning- og utdanningsminister Iselin Nybø håper at slike prosjekt kan gjøre vegen fra forskning til praktisk løsning kortere. Forskningsrådet sa ved utdelingen at de er imponert over kvaliteten på prosjektene. Dette er en anerkjennelse for de lokale virksomhetene som ble valgt ut i denne søknadsrunden.

Kompetansebedrifter i Romsdal har sammen med det offentlige investert i innovasjon. Etableringen av klyngestruktur og samarbeid med lokale forskningsmiljø er med på å bygge en kultur som kan bli viktig for Romsdalsregionen. Det er viktig at tradisjonsrike virksomheter som Brunvoll og Oshaug Metall ser nye muligheter i innovasjon. Dette gjør også at bedriftene blir mer attraktive som arbeidsplasser. Gjennom samarbeidsprosjekt utvider også virksomhetene sine faglige nettverk.

Prosjektene som ble valgt ut av Forskningsrådet er grønne prosjekt. Det er viktig at virksomhetene ser kommersielle muligheter i grønn teknologi. Samtidig kan resultatet av arbeidet bli viktige bidrag til det grønne skifte. De to prosjektene som Brunvoll fikk støtte til kan bidra til energisparing og nedgang i utslipp. Prosjektet som CreateView fikk penger til skal prøve å finne sykdomstegn hos oppdrettsfisk i et tidlig stadium ved hjelp av kunstig intelligens.