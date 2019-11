Meninger

Kor tid sa du ’Adjø’ sist? Og kor gammal er du? Dei to spørsmåla heng nok saman.

Er du nokså ung, har du neppe nokon gong sagt ’Adjø’, og kanskje ikkje alle kjenner dette ordet heller. Det betyr ‘til Gud’ og kjem frå fransk ‘à dieu’. På denne måten kalla me nordmenn på Gud kvar gong me skulle gå frå kvarandre, heilt opp til – ja, kva tid?

Helsinga betyr altså at ein overlét den vidare skjebnen åt kvarandre til Gud. Men slik tenkte ein sjølvsagt i praksis ikkje når ein sa det, for ordet hadde berre ein funksjon, inga forståeleg betydning. Denne helsinga blei ikkje utbreidd blant vanlege folk før tidleg på 1900-talet, men borgarskapet hadde nok pynta seg med litt fransk lenge før.

Dei fleste av oss har neppe sagt ’Adjø’ siste mannsalderen; helsinga berre forsvann fordi me tilpassa oss nye skikkar. I min ungdom var det mange kommentarar til at folk begynte å seie det avkorta ’Ha det’ for det presise ønsket ’Ha det godt’. Berre eit ‘Ha det’ var litt stussleg. Men kva seier me i dag? Kor mange er det forresten i vår tid som uttrykker varme ønske med helsinga ’Lev vel’?

Helsingane når me treffest og skil lag, er viktige, for mange av dei sender signal om forholdet mellom personar. Då er me ekstra vare for nyansar som uttrykker noko om kjenslene og vennskapet mellom dei involverte personane. Helsinga gir det viktige første- og sisteinntrykket av folk. Og seier me ingenting, sender dét aller tydelegast signal. Manglande signal er manglande vennlegheit.

Det språklege innhaldet har vore nokså presist for helsingane me brukar når me møtest: ’God dag’ og ’God kveld’. Desse helsingane har ei betydning avhengig av tida på dagen. I ei gransking for 10 år sia gjekk det fram at nesten halvparten av dei spurte helste framdeles slik. Men tendensen i vår tid er at helsingar med betydning forsvinn, mens den rituelle funksjonen i å helse ser ut til å vere like sterk som før. På eit tidspunkt spreidde ’mårn’ seg utover heile landet, og det kunne brukast nesten same kva tid det var på døgnet. Utover 1970-talet begynte så det betydningstomme ’Hei’ å overta. Ei tid måtte ein vakte seg når ein helste, og me sa neppe ’Hei’ når me møtte på eldre personar; det ville vore uhøfleg. Då blei det ’God dag’. Dei ikkje heilt eldre måtte tole ’Mårn’.

Dette ’Hei’-et er interessant. Ordet er gammalt i norsk, og funksjonen var å påkalle oppmerksamheit eller oppfordre til å vere rask. Å bruke det som helsing var nytt hos oss, men svenskane brukte det slik allereie på 1840-talet. I ein tidleg fase brukte ein helsinga mest til nære kjente eller når det var berre kort tid sia ein hadde treft vedkommande sist, der altså ’God dag’ blei for høgtidleg. Norsk Ordbok har dette illustrerande sitatet etter forfattaren Rune Belsvik frå 1979: «Hei, seier han. Som om han hadde møtt dei i går.» I dag kan det tomme ’Hei’ brukast til alle i alle samanhengar og både når ein møtest, og når ein skil lag.

Ei helsing som står seg godt, er den særnordiske ’Takk for sist’. Den skal sjølvsagt vise til eit hyggeleg sistemøte. Er det møtet så lenge sia at ein ikkje hugsar kor tid, blir det pinleg å takke for sist. Tradisjonelt skal ein opne med å seie ’God dag’ – eller kanskje ’Hei’ – før ein seier ’og takk for sist’. Slik blei det òg beskrive på 1850-talet, men eg er usikker på om det gjeld i dag. Alt blir kortast råd.

Når me har kontakt med folk, er det ikkje alltid ved fysiske møte. Breva var den gamle kontaktforma når det var avstand, og i dag har e-posten tatt over. Men korleis opnar og avsluttar ein e-postar? Fleire enn eg har sikkert vore i tvil om kva ein bør skrive til ulike mottakarar når det ikkje er tale om formelle skriv, for her òg må ein vege sine ord. På norsk unngår mange i dag å skrive ’Kjære’ framom namnet, og ’Hei’ har tatt fullstendig over der òg. Det virkar som om ’Kjære’ er blitt eit for intimt ord.

Men eg legg merke til at ‘Kjære’ derimot er fullt gangbart i e-postar på både dansk og færøysk. Svenskane held seg mest med ’Hej’ eller ’Hejsan’.

Men det finst andre alternativ. Mange færøyingar og nordmenn brukar ’Gode’, og det uttrykker jo vennlegheit. Svenskane kan slå til med ’Bästa’, som er endå sterkare.

Men til slutt i e-posten då? Gir du klemmar? ’Masse klem’? Eller har det gått inflasjon i smilefjesa? Her er nok variasjon større enn det eg observerer, men det slår meg at ein framdeles kan vere ’vennleg’ i helsingane, og endå meir personleg blir det sjølvsagt om ein skriv ’Beste helsing’. Så lenge det varer?

Tja? Ivar Aasen fortalte for over 160 år sia at det var forskjell på unge og vaksne i helsingsmåtane, for «det høver ikkje ungdomen å ta allting så høgtidleg». Han rekna sjølvsagt med at dei unge blei vaksne, dei òg. Viss det stemmer at det er ein tradisjon med forskjell på unge og vaksne, må det logiske resonnementet vidare vere at det er me eldre som har ansvaret for halde oppe det frå tradisjonen som me synest er godt.

Helge Sandøy, frå Bud og forskar på talemål og språkhistorie. Professor ved Universitetet i Bergen.