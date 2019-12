Johaug tilbake i ledertrøyen etter thrillerseier

langrenn

TOBLACH/OSLO: Til slutt var det kun 0,7 sekunder som skilte de to. Så hardt presset har ikke Johaug vært på intervallstart siden comebacket etter dopingutestengelsen.

– Jeg er veldig fornøyd med at jeg klarte å dra i land den seieren her. Jeg pleier jo egentlig ikke å gå så superfort i lett terreng. Dette beviser at jeg har tatt steg der også, sa Johaug til pressen etter rennet.

Østberg var tydelig glad etter målgang. Hun mener det var over all forventning å levere et så kruttsterkt løp.

– Dette føles veldig bra, og det er en fin måte å avslutte året på. Jeg var heldig med å få heng på Ebba (Andersson) på store deler av andrerunden, men jeg skal også gjøre mye av jobben selv. Jeg er fantastisk godt fornøyd. Det er moro å gå skirenn, sa hun til NRK.

Johaug har flere ganger uttalt at hun ikke er uslåelig og at hun kan bli slått når som helst. Det gjorde hun senest mandag, men da var det få som tok henne seriøst.

– Det er noe jeg har sagt hele veien. Jeg er forberedt på at det kan skje i morgen, sa hun etter seieren i Toblach.

Leder med 21 sekunder

Med knapp margin er Johaug fortsatt ubeseiret på distanse i vinter. Seieren ga henne tilbake sammenlagtledelsen i Tour de Ski. Natalja Neprjajeva tilrev seg ledertrøyen etter søndagens sprint i Lenzerheide, men russeren hadde den kun «på lån».

Med fem sekunder ned til Johaug før tirsdagens renn, var hun sjanseløs på å forsvare tetposisjonen i sammendraget. Russland-stjernen, som var i mål med rennets sjette raskeste tid, ble slått med 26 sekunder.

Når fire etapper gjenstår av Tour de Ski, leder Johaug 21 sekunder foran Neprjajeva. Det er ytterligere ett sekund ned til Heidi Weng.

1. nyttårsdag er Therese Johaug favoritt nok en gang når 10 kilometer jaktstart står på programmet. Men tirsdagens løp viste at Ingvild Flugstad Østberg er i storform, og Gjøvik-jenta vil gjøre sitt for å gi lagvenninnen nok en hard kamp om seieren. De går ut sammen på fjerde etappe.

Ikke overrasket

Østberg mistet en rekke renn etter at hun fikk startnekt tidligere i sesongen. Grunnen var at hun ikke besto den obligatoriske helsesjekken. 29-åringen hadde ikke trodd at hun skulle være på et så høyt nivå allerede nå.

– Den siste måneden har vært spesiell. Distanserennene har vært over all forventning, sa Østberg til NRK.

På utsiden har man ikke hatt mye informasjon om Østbergs form i høst, men Johaug var ikke overrasket over at lagvenninnen hevdet seg såpass godt i Toblach.

– Ingvild har trent utrolig bra i hele høst. Hun har ikke gått konkurranser, men har likevel trent hjemme og forsøkt å forberede seg på en optimal måte. Det er ikke overraskende at hun går fort. Det er ikke slik at formen taper seg bare man ikke går skirenn.

Det er ikke sikkert at Østberg fullfører Tour de Ski, men hun er på startstreken i onsdagens jaktstart.

– Kroppen føles bra, men det er en vurdering jeg må ta underveis. Jeg må starte det nye året med å gå et nytt skirenn her, så får vi se hvordan det føles, sa Østberg på spørsmål fra Aftenposten.

Nesten trippel norsk

En stund så det ut til å bli trippel norsk i Toblach, men svenske Ebba Andersson knep tredjeplassen tre tidels sekund foran Heidi Weng.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen sørget for at Norge hadde fire løpere blant de fem beste. Veteranen var 20,8 sekunder bak vinnertiden.

Etter rennet kunne Jacobsen fortelle om en svært nedtrykt stemningen i garderoben til herrelaget. Nordmennene var ikke i nærheten etter at det ble trippel russisk i deres løp.

– Det var kanskje ikke hæla i taket etter gutteløpet, så det var bra at vi kunne snu det litt.

Tiril Udnes Weng endte på 15.-plass i tirsdagens renn. Deretter fulgte Ragnhild Haga som nummer 19, Anne Kjersti Kalvå 20, Kari Øyre Slind 21 og Magni Smedås 28.