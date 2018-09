Stig-André Berge avslører familiens dystre hemmelighet: Faren drepte sin nye kone

kampsport

Det skulle egentlig ha vært en gledens dag.

Lørdag 6. juni 2015 satt Stig-André Berge i bilen på vei mot Strømmen for å plukke opp samboer Rosell Utne. Han hadde sagt ja til å være toastmaster i et bryllup. To av hans beste venner skulle gifte seg. Han og samboeren skulle bare gjøre de siste forberedelsene.

På veien møtte Berge en rekke politibiler i retning mot Rødtvet i Groruddalen i Oslo. Det han ikke visste, var at blålysene var på vei mot området der han selv og samboeren bodde. I det samme området bodde faren og ektefellen.

Akkurat som Berges mor.

Det var moren som ringte ham først. Hun kunne fortelle at det hadde skjedd et drap på Rødtvet. Dermed ringte Stig-André Berge til sin far for å få mer informasjon.

Der var det ikke noe svar å få.

Så stemte det likevel

Det var storebror Ken-Roger som fikk øye på sperringene, politifolkene og journalistene utenfor farens leilighet. Han oppdaget at leiligheten var dekket til, og at inngangsdøren var sperret av. En kvinne var funnet drept i en av leilighetene.

Lillebror fikk den brutale sannheten på mobiltelefonen i bryllupet. Da fortalte Ken-Roger at faren, som var støttespiller for sin idrettssønn, var den antatte gjerningsmannen.

Historien kommer frem i boken Stig-André Berge. Et bryterliv. Den kommer ut i disse dager.

Der står det om faren som prøvde å ta sitt liv etter å ha begått ugjerningen mot sin nye ektefelle. Faren fikk en dom på 12 år og sitter nå i fengsel.

Faren er intervjuet i boken og er innforstått med at Aftenposten skriver om denne, opplyser hans advokat, Tor Kjærvik. Aftenposten har også vært i kontakt med den avdøde kvinnens familie som er informert om både boken og denne artikkelen.

Foreldrene stilte opp

Berge minnes foreldrene som støttet opp om sin talentfulle og ivrige idrettssønn i alle år da de var gift. Fotball, bryting og innebandy var i en periode like viktig for gutten som «hadde ADHD uten å ha det». Det er beskrivelsen fra en tidligere trener.

Moren smurte matpakker, foreldrene ventet i bilen for å kjøre ham fra den ene treningen til den andre og betalte 30.000 kroner i året i skolepenger da han begynte på Norges Toppidrettsgymnas (NTG) i Bærum. De bidro økonomisk da han skaffet seg sin første leilighet.

Pappa hadde vært bryter selv, med fem NM-titler for ungdom og junior.

– Jeg ville fortelle historien både om mor og far i boken, sier Berge, som har hatt noen vanskelige år.

For det er vondt å skjule noe. Det smerter å skulle holde noe inni seg. Stig-André Berge prøvde nemlig å skjule historien om faren.

Måtte gjemme seg

Når han gikk rundt på Rødtvet, dekket han seg til med hettegenser og solbriller. Han ville ikke kjøre dit med egen bil, som hadde hans navn på siden. Han lånte bil av broren. Han var livredd for å bli gjenkjent.

Stig-André Berge var en kjent idrettsmann, ikke bare i Groruddalen, men også ellers i landet etter to OL-deltagelser og en lang karriere. Han forberedte seg til sommerlekene i Rio 2016.

Nå orket han ikke å bli gjenkjent. Luftingen av hunden Chanelle foregikk enten tidlig på morgenen eller sent på kvelden.

Faren er intervjuet i boken

Berge har prøvd å forstå, uten å unnskylde. Hvordan kunne det gå så galt med faren? Faren hadde opplevd at den nye kona ble pleiepasient etter en ulykke som forandret livene deres dramatisk. Faren hadde gått fra å være ektemann til pleier store deler av døgnet. Han sov lite, var fysisk utslitt og deprimert. Berges far var fortvilet over egen situasjon og skjebnen til sin kone.

Selv forklarer han i boken, der han er intervjuet, at han må ha vært på grensen til psykotisk tilstand den siste tiden før drapet skjedde. Han sier i boken at han angrer uendelig mye på det han gjorde.

– Det var en forferdelig handling, og jeg får bare ta den straffen jeg har fått.

Stig-André Berge: Født 20. juli 1983 Sivilstand: Gift, én sønn. Klubb: Oslo bryteklubb Vektklasse: 66 kg nasjonalt, 59 og 60 kg internasjonalt. Meritter: Deltatt i tre OL. Har OL-bronse, VM-bronse og to EM-sølv. 22 NM-gull som ungdom, junior og senior, to kongepokaler, fem nordiske mesterskap. Fikk tre kuler på idrettsgallaen i januar 2017. Aktuell: Boken om hans liv gis ut i disse dager på Kagge Forlag. Forfatterne er Tor Hammerø & Tore Ulabrand Johansen.

Kjenner på lettelsen

Stig-André Berge besøker sin far i fengsel innimellom.

Og nå kjenner han bare på lettelsen da han møter Aftenposten på Toppidrettssenteret i Oslo. Han skal ikke lenger holde munn om familiens dystre hemmelighet. Han har ikke lenger noe han må dekke over. Han slipper å grue seg til pressetreff med norske medier.

Berge giftet seg med Rosell Utne for et drøyt år siden, fikk senere en sønn og har flyttet til Rælingen. De orket ikke lenger å bo på Rødtvet.

Moren skulle ha bodd sammen med dem, men hun døde før innflyttingen var klar.

Ville skåne sine nærmeste

Anne Elisabeth Berge hadde fått en kreftdiagnose i 2013. Sønnen måtte barbere henne på hodet da håret begynte å falle av i forbindelse med cellegiftkur.

En periode ble hun erklært kreftfri. Så kom sykdommen tilbake. Med lite håp.

Moren valgt å pynte på sannheten, at det ikke var så alvorlig som det var.

I alle år hadde de to snakket sammen nesten daglig. Hun elsket å være med på stevner i inn- og utland. Moren vasket klærne hans.

– Jeg følte det usigelig trist da hun til slutt sovnet inn, forteller Berge.

Det var der, på dødsleiet, at han fikk sagt ordene som skulle bli så viktige: «Mamma, jeg skal vinne en medalje i Rio. Det lover jeg. Jeg skal vinne den for oss.»

Bildet av en norsk bryter som peker mot himmelen inne i OL-hallen i Rio i 2016, glemmer aldri de som fulgte dramaet i bronsefinalen. Den 166 cm høye nordmannen i rød brytedrakt, som hadde misset i de to foregående OL, greide det. Han sendte tankene til sin mor. Hun måtte jo være der oppe et sted og følge med. Han ble blank i øynene.

Minnes mor på armen

Det er lett å få øye på tatoveringen på høyre arm. Berge forklarer at det startet med en okse, et bilde på at han var sterk.

– Mamma hatet tatoveringer, sier han, og kan ikke annet enn å trekke på smilebåndet.

For det er hun som skulle komme til å få en fremtredende plass på armen hans. «In memory of» er ordene som er slynget rundt et kors. Datoen viser 3. februar 2016. Hennes dødsdag.

Så snudde alt igjen

I dag fatter nesten ikke 35-åringen hvordan han klarte å konsentrere seg i alt kaoset. Det siste drøye året før Rio-OL hadde vært et helvete. Han hadde mistet moren – det mennesket som sto ham nærmest. Farens ektefelle var drept og faren sonet i fengsel.

Rosell Utne, finnmarkingen han var så glad i, sto fjellstøtt ved hans side.

Berge gjentar en setning vi har hørt ham si tidligere – at han ikke bruker energi på noe han ikke får gjort noe med. Det føler han er en god leveregel.

Allerede i januar 2016, før OL noen måneder senere, hadde han bestemt seg for å ta enda et OL.

Nå er det to år til lekene i Tokyo. Så mye positivt har skjedd det siste året. Han har giftet seg med den syv år yngre samboeren. Sammen har de fått sønnen Nicklas.

– Det å bli far er enda større enn jeg forestilte meg, sier Berge, vel vitende om at han tidligere syntes det var en klisjé når ferske fedre sa det samme.

Berge har oppdaget at han presterer når det skjer mye som OL-bronsen etter det som shendte i familien, EM-sølvet kort etter han ble pappa til veslegutten.

Har mange rundt seg

Berge har en liten familie, og priser den store vennegjengen fordi de alltid er der for ham. Som han har vært for dem. Og nå ser alle frem mot det kommende VM i Budapest i Ungarn 25. og 26. oktober. Et stevne på vei mot Tokyo. Landslagstrener Fritz Aanes står ved hans side.

– Jeg er litt annerledes enn andre toppidrettsutøvere, fordi jeg ikke tenker ett år av gangen. Jeg tenker fire.

Berge skal delta i OL for fjerde gang, og det kunne ha vært det femte. Han prøvde også å komme til Athen i 2004.

– Men etter Tokyo er det slutt. Da må jeg begynne å jobbe, ler veteranen.

PS! Fredag kveld blir Berge å se på Skavlan på TV 2.