Widvey ny styreleder i Antidoping Norge

idrettspolitikk

– Jeg brenner for å verne om en ren og rettferdig idrettskonkurranse, og gjennom vervet i WADA har jeg god kjennskap til et internasjonalt antidopingarbeid som står overfor store utfordringer framover. Dette er noe jeg ser fram til å være med på å påvirke, sier Widvey i en pressemelding.

Den siste tiden har Vebjørn Rodal fungert som leder etter at Valgerd Svarstad Haugland tidligere i år avsluttet sine to perioder i Antidoping Norge. De sju siste årene satt hun som leder av styret.

Widvey er tidligere kulturminister og har også en periode bak seg som styremedlem i WADA.

Hun mener det er viktig at Norge bidrar sterkt med den kunnskap og erfaring landet har på området.

– Samtidig må vi sørge for at vi har et solid antidopingarbeid her hjemme, der det forebyggende antidopingarbeidet er gjennomgripende på alle nivåer i norsk idrett. Her opplever jeg at det er mye godt arbeid som foregår, sier Widvey.

