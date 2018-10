Politikerne sier nei til OL i Sverige

idrettspolitikk

Stockholm har vært en kandidat til vinter-OL i 2026. Men nå skrotes planene.

Det bekreftet samarbeidspartiene som har sikret seg flertallet i Stockholm på en pressekonferanse. Det er partiene Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet og Miljöpartiet som har tatt avgjørelsen.

– Vi stenger ikke døren for å arrangere OL, men vi kan ikke ta avgjørelsen om at vi bør stå som vert i 2026, sier Karin Ernlund i Centerpartiet, ifølge SVT.

I alle de mulige deltagerlandene møter OL stort motstand. Vil du vite mer om IOCs problem? Da anbefaler vi denne artikkelen.

Åpner for fremtidige søknader

Det gikk mot at Stockholm skulle være én av tre kandidater som stemmes på i avstemningen i juni neste år. Nå er det i stedet bare to kandidater igjen: Calgary i Canada og italienske Milano/Cortina d’Ampezzo.

Sverige ser heller mot fremtidige OL. Den tanken virker det ikke som politikerne har avfeid – snarere tvert imot.

– Det mangler tydelig støtte for et vinter-OL akkurat nå, men alle vil ha det i fremtiden. Så vi er nærme, sier Anna König Jerlmyr i Moderaterna.

Respekterer avgjørelsen

Björn Eriksson, leder i Riksidrottsförbundet, tok nederlaget med fatning fredag.

– Innstillingen min har hele tiden vært at vi skal respektere hva politikerne sier i dette spørsmålet. Nå har vi et svar og da får vi i idretten forholde oss til det, sier Björn Eriksson til Expressen.

Den svenske OL-søknaden har lenge møtt motstand. Den svenske olympiske komiteen har imidlertid jobbet videre – og lovet et bærekraftig OL.

Den svenske søknadskomiteen har hevdet at det er mulig å arrangere OL for 13 milliarder kroner. Ni av disse milliardene skulle IOC stå for. Kritikerne har imidlertid stemplet denne planen som urealistisk.

«Det er enormt mye ønsketenkning», sa Erik Helmerson, kommentator i avisen Dagens Nyheter, til Aftenposten tidligere denne uken.