Nytt idrettslag tar grep etter shortsdebatt

idrettspolitikk

Det skapte reaksjoner da styret i Lillesand IL ikke ville etterkomme ønsket fra jenter i klubben om å endre fargen på shortsene fra hvit til en mørkere farge.

– Shortsene blir gjennomsiktige når de blir våte, sa Roy Tømte, leder i fotballgruppen i klubben.

Han fortalte at jentene også har sagt at shortsene er problematiske med tanke på menstruasjon. Penger ble nevnt som et argument for å droppe endringen, og en eliteseriespiller i håndball startet en innsamlingsaksjon.

Etter at debatten hadde rast i noen dager, snudde klubben i saken.

Fra hvit til grønn

Ett av idrettslagene som har fulgt debatten, er Sandved IL fra Sandnes. Denne uken la klubben ut følgende melding på sin hjemmeside:

«Styret i Sandved IL besluttet i går i ekstraordinært styremøte å skifte farge på shorts fra hvit til grønn med umiddelbar virkning.»

Dermed blir Sandnes-klubbens spillere helgrønne framover.

– Dette har vi snakket om lenge, men etter debatten i Lillesand fikk vi konkrete forespørsler fra jenter i klubben, og da valgte vi å ta det opp på et ekstraordinært styremøte, sier styreleder Silje Tjelta Valskaar.

Flere av jentene i klubben har unngått problematikken med gjennomsiktige shortser ved å spille i bukser eller mørk farge på shortsene.

– Lik profil

– Vi har ikke vært så strenge på det, men nå ønsker vi oss en lik profil for alle i klubben.

Valskaar sier at det var flere forslag til behandling i styret, men til slutt ble det flertall for å endre til grønne shortser.

– Vi stemte på vegne av de jentene i klubben som ikke har stemmerett. Ingen skal synes det er ubehagelig å spille i Sandved IL.

– Hva synes du om debatten som har vært?

– Det har vært en debatt om at de som bestemte var menn som ikke helt skjønte problemet. For vår del er vi både damer og menn i styret og greide fint å få fram jentenes ståsted, sier styrelederen.