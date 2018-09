NIF-utvalg foreslår drastiske grep

idrettspolitikk

Færre særforbund og færre og større idrettskretser er to av forslagene som ligger på bordet når organiseringen av Idretts-Norge nå settes under lupen.

Tre modeller for den framtidige organiseringen av norsk idrett ble lagt fram torsdag (se fakta). Bak står en styringsgruppe ledet av NIF-styremedlem og tidligere skøytepresident Vibecke Sørensen.

Her er modellene: I modell 1 vil særforbund stimuleres ved hjelp av insentiver til å samarbeide for å effektivisere, mens antall kretser vil være lik den pågående regionaliseringen, det vil si 11, og systemet for politisk styring i særforbund og krets vil bestå. I modell 2 vil antall kretser reduseres til syv større fellesidrettslige regioner. Organisasjonssjefene får en tydeliggjort rapporteringslinje til Norges idrettsforbund. Antall særforbund reduseres med en tredjedel, og i tillegg samles flere i større fellesadministrative enheter/allianser. Særforbund stimuleres ved bruk av ulike incentivordninger. Olympiatoppen følger den fellesidrettslige regionale organiseringen, men økonomi, øvrige rammebetingelser og prioriteringer styres fra Olympiatoppen sentralt. I modell 3 vil antall særforbund halveres og med flere fellesadministrative allianser. For kretsene foreslås det som i modell 2 en reduksjon til syv idrettsregioner, men uten egne styrer. Idrettsregionene avvikles derfor som juridiske uavhengige enheter og organisasjonssjefene rapporterer direkte til NIF. Politisk involvering fra regionene drives gjennom regionsrepresentanter valgt til Idrettstinget. Kilde: Norges Idrettsforbund

Det mest drastiske grepet i modellene handler om antall særforbund. Dagens 54 forbund kan bli dramatisk redusert i framtiden. Én av modellene legger riktignok opp til å beholde dagens antall, mens de to siste vil redusere særforbundene med henholdsvis en tredel og femti prosent.

– Det er tre modeller som ligger der, og 50 prosent er det mest drastiske. Jeg har ikke gjort meg opp noen mening om noe er bedre enn det andre. Jeg tenker at vi nå må ha en god debatt, sier generalsekretær i Norges Idrettsforbund, Karen Kvalevåg, til NTB.

Hvilke særforbund som eventuelt skal slå seg sammen er det ikke tatt stilling til.

Allianser

I modellen som åpner for å beholde dagens antall særforbund foreslås det at forbundene i framtiden skal stimuleres til å danne samarbeidsallianser. Verktøyet blir i så fall økonomiske insentiver. Detaljene i insentivordningen er ikke konkretisert.

– Man har ikke utredet eller sett på akkurat hvordan dette kan løses, men man må se på ordninger som gjør at det lønner seg å samarbeide, sier Kvalevåg.

– Jeg synes de forslagene som ligger der er gode, både de som handler om allianser og det å slå seg sammen. Nå må vi debattere og se på om dette kan være en hjelp for forbundene, slik at de kan utvikle idretten sin bedre, sier utdyper hun.

Reduksjon blir det også i det vi i dag kjenner som idrettskretser. I modellen der antall særforbund opprettholdes deles Idretts-Norge inn i 11 fellesidrettslige regioner etter samme inndeling som regjeringens regionreform.

I modell nummer to og tre foreslås det at antall regioner kuttes ned til sju.

Tøffe valg

Felles for alle de tre modellene er det at det legges opp til blant annet et økt fokus på fellestjenester. Målet er å lette dagens administrative utfordringer i Idretts-Norge.

– Det er tid for å ta noen tøffe valg i norsk idrett, Kvalevåg?

– Jeg opplever at organisasjonen er helt tydelig på det i de tilbakemeldingene som kom i forprosjektet og på ledermøtet, der de valgte å lage en resolusjon på dette, svarer generalsekretæren.

– Er du forberedt på at det blir temperatur rundt disse forslagene i månedene som kommer?

– Ja, og det håper jeg at det blir. Jeg håper folk er entusiastiske og vil ønske å si noe og få til en debatt i forkant av tinget. Vi må få fram alle de gode innspillene. Det er mange flinke folk i norsk idrett, og vet at disse kommer med sine innspill i forkant, kan vi få til et godt tingvedtak i mai, smiler Kvalevåg.

Har tid nok

I kjølvannet av torsdagens presentasjon skal nå 300 personer fra ulike deler av norsk idrett tas med på råd for å ta stilling til de tre modellene. Allerede om fem uker skal det endelige høringsnotatet sendes ut. 13. desember skal så Idrettsstyret ta stilling til modellene, før saken oversendes Idrettstinget.

Når Idretts-Norge møtes til ting på Lillehammer 26. mai neste år, skal en endelig beslutning tas. Generalsekretæren har følgende svar til dem som måtte mene at tiden er knapp.

– Da sier jeg at «ja, det er en tight prosess, men samtidig legger vi opp til en veldig involverende prosess. Derfor tenker jeg at dette er mulig å få til, og jeg tenker at det er viktig for norsk idrett å få til, sier generalsekretæren til NTB.

