Mannen som avdekket dopingskandalen tror WADA vil angre på gjeninnsettelsen av Russland

idrettspolitikk

Mannen bak den mye omtalte McLaren-rapporten mener Verdens antidopingbyrå (WADA) forhastet seg da Russland før helgen ble tatt inn i varmen igjen.

Torsdag besluttet WADA-styret å gjeninnsette Russlands antidopingbyrå (RUSADA) som fullverdig medlem. Det avgjorde et klart flertall (ni mot to stemmer) til tross for at det på forhånd var sterk motstand og klare advarsler fra mange.

Ikke uventet har avgjørelsen blitt slaktet av en rekke fremtredende personer innen antidopingarbeidet. Richard McLaren tror WADA kan komme til å angre.

Den canadiske advokaten og professoren ledet etterforskningen som avdekket organisert statsstøttet doping i Russland, særlig før og under Sotsji-OL i 2014.

– De (WADA) har mistet all form for pressmiddel de hadde i Russland-saken. De har forhastet seg fram til en avgjørelse de kan komme til å angre på, sier McLaren til nyhetsbyrået AP.

Han frykter det er smutthull i avtalen med Russland. Blant WADAs opprinnelige krav var at byrået skulle få tilgang på tidligere data og prøver fra antidopinglaboratoriet i Moskva. Torsdag fikk russerne tilbake medlemskapet mot at de lover å gi WADA innsyn innen 31. desember.

McLaren føler seg ikke trygg på at det kommer til å skje. Han er skuffet over at WADA ikke fikk Russland til å avslutte tre rettsprosesser de har gående i kjølvannet av hans omfattende rapport. Blant annet har russernes tidligere idrettsminister Vitalij Mutko anket sin utestengelse fra OL på livstid.

– De juridiske sakene skulle vært trukket tilbake. Hvorfor ble det ikke i det minste spurt om det? De lot ting bli liggende igjen på bordet, sier McLaren, som skal vitne i Mutkos ankesak i Idrettens voldgiftsrett (CAS).