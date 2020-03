Idrettspresidenten vil ikke sende utøvere til Tokyo-OL dersom lekene arrangeres i sommer

Tidslinje om OL og viruskrisen

Koronavirus-pandemien kan føre til at sommer-OL i Tokyo må flyttes eller utsettes. Dette er utviklingen i saken:

* 22. januar: Det asiatiske fotballforbundet flytter kamper i 3. runde i OL-kvalifiseringen i fotball for kvinner fra Wuhan til Nanjing. Dette er de første OL-relaterte idrettsarrangementene som påvirkes av virusutbruddet.

* 13. februar: Presidenten i organisasjonskomiteen i Tokyo sier i et møte med medlemmer av Den internasjonale olympiske komité (IOC) at det ikke foreligger noen planer om å kansellere eller utsette lekene.

* 20. februar: Den britiske politikeren Shaun Bailey hevder at London kan være klar til å overta OL dersom virusfrykt gjør at Tokyo ikke arrangerer lekene.

* 25. februar: Dick Pound, som har lengst fartstid av samtlige IOC-medlemmer, sier at en avgjørelse om gjennomføring av Tokyo-OL må fattes senest om tre måneder.

* 26. februar: Japans regjering står fast på at OL går som planlagt til tross for økende global virusfrykt.

* 4. mars: IOC-president Thomas Bach insisterer på at muligheten for at Tokyo-OL må utsettes eller avlyses overhodet ikke ble nevnt under et styremøte i komiteen.

* 12. mars: USAs president Donald Trump foreslår at OL utsettes til 2021 eller 2022.

* 12. mars: OL-ilden tennes bak lukkede dører i antikkens Olympia. Det er første gang siden 1984 at den tradisjonsrike seremonien avholdes uten tilskuere.

* 13. mars: Det internasjonale håndballforbundet gir etter for sterkt press og utsetter OL-kvalifiseringene i håndball. Norge skulle deltatt både for kvinner og menn.

* 16. mars: I en spørreundersøkelse i regi av japanske Kyodo News oppgir 69,9 prosent at de tror OL blir avlyst.

* 18. mars: IOC vedgår at forutsetningene for å skulle arrangere et sommer-OL i Tokyo om fire måneder er langt fra ideelle.

* 19. mars: OL-ilden overleveres de japanske arrangørene i en lukket seremoni i Athen. Den Hellas-bosatte japanske svømmeren Naoko Imoto representerer Tokyo-arrangøren, som selv ikke deltar.

* 20. mars: Norges idrettsforbund ber i et brev IOC om at OL ikke gjennomføres før pandemien er under kontroll.

* 21. mars: Kulturminister Abid Raja (V) skriver i et innlegg på Facebook at han har vanskeligheter for å se for seg at OL skal kunne gå som planlagt.

* 21. mars: USAs mektige friidrettsforbund ber om utsettelse av Tokyo-lekene. Det samme gjør OL-komiteer fra flere land samt enkeltutøvere.

* 22. mars: IOC-president Bach sier at det blir tatt en OL-avgjørelse innen fire uker og innrømmer for første gang at det kan bli aktuelt å utsette lekene. IOC sender samtidig ut et spørreskjema til de nasjonale OL-komiteene for å kartlegge i hvor stor grad viruskrisen påvirker enkeltutøveres forberedelser til lekene.

* 22. mars: President Sebastian Coe i Det internasjonale friidrettsforbundet sender brev til IOC og ber om at OL utsettes som følge av koronakrisen.

* 23. mars: Canada olympiske komité opplyser at den ikke akter å sende utøvere til et eventuelt Tokyo-OL i sommer. I Australia bes utøverne om å forberede seg på OL i 2021.

* 23. mars: Japans statsminister Shinzo Abe sier at landet må vurdere å utsette de olympiske sommerlekene som etter planen skal starte i juli.

* 23. mars: IOC-veteranen Gerhard Heiberg sier til NTB at «IOC er i bevegelse» og at det går mot OL-utsettelse.

* 23. mars: Idrettspresident Kjøll anbefaler idrettsstyret at Norge ikke sender utøvere til Tokyo-OL dersom lekene avvikles som planlagt. Hun har kulturministerens støtte i initiativet.

(©NTB)