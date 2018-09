Idrettsforbundet får krass kritikk for manglende Helleland-støtte: – Et svik

idrettspolitikk

Torsdag kom beslutningen om at det russiske antidopingbyrået RUSADA er blitt gjeninnsatt i WADA. Vedtaket i Verdens antidopingbyrå har blitt møtt med kritikk fra mange hold.

Visepresident i WADA, Linda Hofstad Helleland, som har vært en tydelig stemme i antidopingarbeidet, var ett av to styremedlemmer som stemte imot å ta RUSADA inn i varmen igjen.

– Jeg er veldig skuffet på vegne av alle rene utøvere og alle dem som tror på en ren idrett. Det er vanskelig for dem å forstå beslutningen. Derfor kaster det også en mørk skygge over tilliten til antidopingbevegelsen, sa Helleland til Aftenposten torsdag.

Flere etterlyste tydelighet og støtte til Helleland fra Norges idrettsforbund (NIF) i forkant av møtet. Fredag morgen - dagen etter WADA-avgjørelsen - kom en pressemelding fra NIF. Der uttaler de at de er uenige i WADAs avgjørelse og at de støtter Hellelands «klare standpunkt i saken».

«Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité støtter verken WADAs vedtak eller oppmykningen av WADAs opprinnelige vilkår for RUSADAs gjeninntreden som nasjonalt russisk antidopingbyrå», heter det.

– Et svik

Sportskommentatorene i flere mediehus er blant dem som har vært kritiske til manglende tydelighet i forkant av WADA-møtet.

– Det er et svik mot alt det norsk idrett har stått for i kampen for en renere idrett, skrev Dagbladet-kommentator Esten O. Sæther.

VGs Leif Welhaven skrev at torsdag var «dagen hvor vi må sette et stort spørsmålstegn ved fokuset og bevisstheten hos den øverste ledelsen i Norges idrettsforbund».

«Tom Tvedt og co. har hatt flere sjanser til å ta et tydelig standpunkt i saken, der det ikke akkurat har manglet på reaksjoner internasjonalt. Men idrettsledelsen har valgt en skremmende passiv, formalistisk og uakseptabel linje», skrev VG-kommentatoren.

Professor ved Norges idrettshøgskole, Jorunn Sundgot-Borgen, twitret følgende torsdag:

At norsk idrettsledelse ikke støtter Hellelands Wada kandidatur og hennes stemmegivning i Wada er et svik mot rene utøvere. Når skal idrettsledelsen våkne? — Jorunn SundgotBorgen (@Jorunn_SB) September 20, 2018

Hun mener at idrettsforbundets respons kom for sent og at de nå føler presset fra opinionen.

– Det er jammen på tide! Idrettsstyret gjemmer seg i debatter og er utydelige. De har aldri støttet Helleland tidligere, og følte seg presset til å gjøre det nå, sier Sundgot-Borgen fredag.

HELLELAND OM RUSSLAND-AVGJØRELSEN: – Vi har sviktet de rene utøverne

Avviser unnfallenhet

Første visepresident i NIF, Kristin Kloster Aasen, uttaler seg på vegne av idrettsstyret - da idrettspresident Tom Tvedt er på reise.

– Vi har hele tiden støttet WADAs konsekvente holdning, som har vært å følge det opprinnelige veikartet, klart og tydelig, sier hun.

Kloster Aasen avviser at idrettsstyret har vært unnfallende.

– Vi har signalisert hele veien at vi har støttet WADAs veikart, men vi kan ikke mene noe om en fremtidig beslutning. Vi har ønsket å ha et grunnlag for det vi skal mene noe om før vi uttaler oss. Vi er ikke presset til noe som helst, sier hun.

Kloster Aasen er ikke enig i at NIF har vist manglende støtte til Linda Hofstad Helleland.

– Jeg vet ikke om det finnes grunnlag for at vi ikke har støttet Helleland tidligere, men vi har valgt å se på hva som legges til grunn, slik at det er grunnlag for å si det vi sier i dag. Hun har valgt å forskuttere en beslutning som hun sikkert har hatt grunnlag for å vite noe om, sier Kloster Aasen.

Vil styrke arbeidet internasjonalt

Kloster Aasen sier at idrettsstyret ser med bekymring på de mulige konsekvensene av vedtaket.

– Det vi nå ser, er betydelige avvik fra de opprinnelige kravene. Konsekvensene er at russerne kan oppfatte det som en unnfallenhet, og det ville i så fall være veldig alvorlig, sier hun.

I de opprinnelige retningslinjene til russerne sto det blant annet at landet måtte anerkjenne at det hadde pågått institusjonalisert doping i Russland og at WADA måtte få tilgang til dokumenter og dopingprøver som befinner seg i dopinglaboratoriet i Moskva.

EKSPERT REAGERER PÅ RUSSLAND-AVGJØRELSE: – Det blir mye bråk fremover

Ingen av kravene er foreløpig oppfylt. I stedet har WADA satt en tidsfrist for når de må få tilgang til laboratoriet. Data fra laboratoriet skal gjøres tilgjengelig innen 31. desember, og innen 30. juni 2019 skal fysiske dopingprøver være tilgjengelig for en eventuell re-analyse.

– I denne saken er det Russlands myndigheter som har lagt til rette for jukset. Vi må bruke alle krefter for at det ikke skal skje igjen, sier Kloster Aasen.

Idrettsforbundet vil nå se på muligheten for å styrke antidopingarbeidet internasjonalt.

– Idrettsstyret vil invitere til et møte med WADAs visepresident Linda Hofstad Helleland, Kulturdepartementet og Antidoping Norge, for å diskutere hvordan også det statlige antidopingarbeidet kan styrkes internasjonalt, for eksempel gjennom UNESCO-konvensjonen.