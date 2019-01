Antidopingledere ber om rask WADA-avgjørelse etter Russlands avtalebrudd

idrettspolitikk

Tirsdag kveld kom bekreftelsen fra WADA om at Russlands Antidopingbyrå (RUSADA) ikke hadde holdt sin del av avtalen med WADA innen nyttår. WADA hadde ikke fått tilgang til tidligere data og prøver fra det skandalebefengte antidopinglaboratoriet i Moskva før 2019.

At WADA slapp RUSADA inn igjen i varmen etter at byrået hadde stått utenfor fellesskapet i tre år, var ikke populært hos WADAs andre medlemsbyråer.

RUSADA risikerer å bli suspendert på nytt, men en avgjørelse skal etter planen ikke bli tatt før under et WADA-møte 14.–15. januar. Så lenge orker ikke antidopinglederne i andre land vente, deriblant Anders Solheim og Antidoping Norge.

– Etter mer enn tre år med undersøkelser, ubesluttsomhet og kompromisser som svar på den verste dopingskandalen i idrettens historie, er tiden moden for å vise at ingen individer eller nasjoner er fritatt sine forpliktelser til Verdens Antidopingkode (WADC), heter det i uttalelsen, som er skrevet under av 15 antidopingbyråer.

– NADO-ledere bønnfaller WADA om å bruke sin fulle autoritet og ressurser til å fremskynde denne saken, står det videre.

Det er foreløpig ukjent hva konsekvensene for Russland faktisk blir, men i september varslet WADA at en enda strengere suspensjon ville tre i kraft om ikke kravene ble overholdt.

USAs antidopingbyrå er blant byråene som står bak onsdagens uttalelse. Lederen i USA, Travis Tygart, har kalt hele situasjonen rundt RUSADA en vits.

– Det er en vits og en skamplett for WADA og det globale antidopingsystemet, tordnet USADA-sjefen tirsdag.

– I september fjernet WADA hindringene og gjeninnsatte Russland mot ønskene til utøvere, regjeringer og offentligheten. Samtidig garanterte WADA for at Russland ville overlevere bevisene bak deres statsstøttede dopingprogram senest i dag.

– Det er ingen som er overrasket over at denne tidsfristen ble ignorert. Det er på tide at WADA slutter å bli lurt av russerne og umiddelbart erklærer at de har etterlevd regelverket, fortsatte Tygart.

Australia, Østerrike, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Japan, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Singapore, Sverige og USA er landene bak uttalelsen.