125 millioner fra Røkke skal skape nye idrettshelter – får med seg Johaug, Bjørgen, Svindal og prinsesse Märtha Louise i styret

OLYMPIATOPPEN: Kjell Inge Røkke bidrar gjennom sine selskaper 125 millioner kroner i en stiftelse som skal jobbe for og fremme paraidretten i Norge.

Therese Johaug, Marit Bjørgen, Kjell Inge Røkke, Aksel Lund Svindal og prinsesse Märtha Louise er blant styremedlemmene av styret i den nyopprettede Stiftelsen VI.

Tidligere smører for skilandslaget, Knut Nystad blir daglig leder i stiftelsen.

– Vi skal jobbe for at funksjonshemmede skal få samme muligheter som funksjonsfriske til å prestere og leve verdige, sier Akers konsernsjef, Øyvind Eriksen under prestasjonen av stiftelsen på Olympiatoppen mandag.

Røkke skal gjennom sine selskap dekke alle driftskostnader i stiftelsen.

Investeringsselskapet TRG Holding stiller med 25 millioner kroner i grunnkapital. Ti Aker-selskaper skal de neste fem årene bidra med 2 millioner kroner hver i året.

Marit Bjørgen blir både ambassadør og styremedlem i stiftelsen.

– Jeg har drevet med toppidrett i mange år og vet hva som kreves, ikke minst av støtteapparat rundt. Vi skal jobbe med å gi funksjonshemmede de samme mulighetene som funksjonsfriske har i dag, sier Bjørgen.

Kulturminister Trine Skei Grande og arbeidsminister Anniken Haugli var til stede på presentasjonen.

Skal doble antallet Paralympics-medaljer

Cato Zahl Pedersen sier at et mål er å doble antallet medaljer i Paralympics.

Det skal først og fremst skje gjennom kunnskapsutvikling i paratoppidretten, profesjonalisere oppfølgingen av landslagene i regi av Olympiatoppen, gjennom toppidrettsstipender til parautøvere og utviklingsprosjekter i prioriterte paralympiske særidretter.

