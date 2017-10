Én situasjon irriterte Kristiansund-kapteinen aller mest: − Jeg skjønner det bare ikke

fotball

− Det var intet mindre enn en gigasjanse vi hadde mens vi ledet 1-0, og det bare var et par minutter igjen av kampen. Hvordan vi ikke klarte å sette den, skjønner jeg bare ikke, sier Dan Peter Ulvestad etter at 1-1 og poengdeling var et faktum.

Sjansen han viser til kom like før slutt. AaFK-keeper Andreas Lie var oppe på corner, og klarte ikke å komme seg raskt nok tilbake i mål. Torgil Gjetsen førte ball over halve banen, med Jean Mendy løpende ved siden av seg. Eneste hindring var en ryggende Bjørn Helge Riise.

Gjertsen valgte å føre helt inn i sekstenmeteren, og kom med det litt for nær opp i Riise, som reddet skuddet med bena. Bare to minutt senere utlignet AaFK ved Vebjørn Hoff.

Tok ledelsen med ti mann

Gjertsen var mannen som ga KBK ledelsen bare seks minutter før han brente sjansen som kunne gitt 2-0. 20 minutter tidligere var KBK redusert til ti mann, etter at Amidou Diop fikk sitt andre guler kort for kvelden.

− Selv med ti mann føler jeg at vi hadde grei kontroll, og AaFK var aldri spesielt farlige foran målet vårt. Før de utlignet på et drittmål. Så skuffelsen over å tape de to poengene er stor, synes Ulvestad. Som er fornøyd med måten laget gjennomførte kampen.

− Vi regna med at det ville bli et bra trøkk her, for det er mye som står på spill for AaFK. Det merka vi også utpå bana. Men jeg hadde kanskje ventet en god del mer trøkk, og at de i hvert fall tidvis i kampen ville bli hektisk for forsvaret vårt. Men slik ble det egentlig ikke. Jeg føler vi styrte og kontrollerte det greit, sier Ulvestad

− Gleder oss til innspurten

Poenget gjør at Kristiansund holder avstanden bak til AaFK på tabellen, og kan derfor vise seg å bli gull verdt for nordmøringene i den heftige og spennende sesonginnspurten.

− Vi har egentlig en god følelse nå før sesonginnspurten, og er glade for at alt er i egne hender. Vi har to hjemmekamper igjen, mot Odd og Sandefjord, og vi gjør det stort sett bra hjemme. Så vi gleder oss til de kommende ukene, sier Dan Peter Ulvestad.