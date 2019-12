Viking-kapteinens straffescoring senket Haugesund i cupfinalen

fotball

FK Haugesund – Viking 0–1

27-åringen var sikker fra straffemerket og avgjorde Rogaland-duellen seks minutter etter pause. Viking-kapteinen hadde selv skaffet straffesparket.

Dermed sikret Viking sin sjette NM-tittel, deres første siden 2001, og rundet av det som har vært en eventyrlig sesong. Klubben var nyopprykkede i årets eliteseriesesong, men imponerte stort under Bjarne Berntsens ledelse og endte på 5.-plass. Søndag ble det toppet med en jubeldag i hovedstaden.

Tripic var finalens store spiller, og sangen om Viking-kapteinen runget utover Ullevaal flere ganger i løpet av cupfinalen. 27-åringen var tydelig rørt i seiersintervjuet med NRK rett etter kampslutt.

– Du kan se at alle sammen rundt gråter og er rørt. Dette her er sykt. Jeg har ikke ord akkurat nå, sa Tripic.

– Det er helt fantastisk. Jeg er så stolt av den gjengen her. Det er vanskelig å spille en sånn finale. Vi er en ung gruppe, og det er mye nerver på spill. Vi har gjort så mange folk fornøyde i dag, sa en lykkelig Viking-kaptein.

For Haugesund ble det klubbens andre cupfinaletap. De ble slått også i 2007 og forlenget søndag en vond rekke. Seks ganger har lag fra Haugesund vært i cupfinalen. Alle har endt med tap.

Viking-press

Haugesund var friske i åpningen og hadde kampens første gode mulighet. Kristoffer Velde kom til heading inne i boksen, men avslutningen ble blokkert av Viking-forsvarer Sondre Bjørshol.

Fire minutter senere var det Vikings tur. Stavanger-laget rullet pent opp på en kontring, men finske Benjamin Källman traff ikke ordentlig og skjøt utenfor på en kjempesjanse.

Det var Viking som styrte utover i omgangen. Etter en drøy halvtime fikk de nok en stor mulighet. Flere spillere sto nærmest i kø for å avslutte da ballen ble liggende inne i Haugesunds 16-meter, men ingen kom til en skikkelig avslutning.

Viking kunne riktignok også fått en skikkelig kalddusj fem minutter før pause da keeper Iven Austbø var nære å rote det til. Hans utspark gikk rett i Velde, men heldigvis for målvakten spratt ballen utenfor.

Vill jubel

Seks minutter etter pause tok Viking ledelsen. Etter en stor sjanse endte ballen hos Zlatko Tripic. Han gikk i bakken etter en duell med Mikkel Desler og dommeren dømte straffespark.

Det satte Tripic sikkert i nettet og jublet vilt sammen med Viking-supporterne bak målet.

Scoringen så ut til å vekke Haugesund, for de hvitkledde var bedre etter målet til Tripic. Martin Samuelsen var nære da han steg til vers på en corner, men headingen fra 22-åringen gikk utenfor. Samme mann forsøkte seg også fra distanse cirka et kvarter før slutt. Et godt forsøk, men ikke nok til å utligne.

Finalen kunne langt på vei vært punktert noen minutter senere. En Viking-corner endte med en stor sjanse, men en heroisk Haugesund-blokk forhindret 2-0.

Haugesund-kaptein Christian Grindheim fikk også en gyllen mulighet fem minutter før slutt da han fikk heade upresset i Viking-boksen. Men avslutningen gikk over til 36-åringens store frustrasjon. Det ble Haugesunds siste mulighet.

Viking hadde slått ut Frøyland, Hinna, Sandnes Ulf, Stabæk, Aalesund og Ranheim på veien til Ullevaal.

