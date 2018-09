Videoen av en triksende Tobias i 80 meters høyde går verden rundt

fotball

I fjor sommer skrev vi om Tobias Becs som fikk selveste Zlatan Ibrahimovic til å måpe av triksekunstene sine. Nå er 26-åringen i vinden igjen, denne gang med et spektakulært stunt der han trikser med en ball i 80 meters høyde hengende fra en heisekran i Oslo.

Såpass utrolige er bildene at de allerede er blitt vist på BBC og på TV i New Zealand, for å nevne noen. Neste uke skal Tobias Becs, eller Tobias Brandal Busæt som er hans opprinnelige navn, intervjues av BBC.

– Det er kjempekult! Dette skaper oppmerksomhet rundt det jeg holder på med, og det visste jeg vel egentlig da jeg så bildene, sier 26-åringen.

Ny NRK-serie

Becs er førstemann ut i den ferske NRK-serien «Utrolige utøvere».

– Dette er en ny satsing fra NRK Sport der vi viser spektakulære prestasjoner av idrettsutøvere på en annerledes måte. Her får vi se hvor gode utøverne faktisk er, sier Kim Peder Rismyhr, prosjektleder og regissør for NRK-serien.

Utover høsten og vinteren kommer flere spektakulære filmer.

– Tilbakemeldingene på videoen med Tobias har så langt har vært strålende. Vi er blitt kontaktet av TV-stasjoner over hele Europa som ønsker klippet med Tobias - og torsdag ble det sendt på BBC. Vi vet at også at folk i New Zealand har sett klippet, så videoen sprer seg fort, sier Rismyhr.

Løfter seg opp med én finger

Den kjente klatreren Magnus Mitdbø hadde ansvaret for sikkerheten. Senere i NRK-serien kommer en video der Midtbø selv løfter seg opp med én finger gjentatte ganger i kroken på heisekranen 80 meter over bakken.

– Jeg har ikke høydeskrekk, men det var viktig ikke å se for mye ned... Dette er det sykeste og mest spektakulære jeg har gjort. Men sikkerheten var godt ivaretatt både av NRK, Skanska og alle som var med på dette, sier Tobias Becs.

Han er en av verdens aller fremste fotballtriksere, og har blant annet fem VM-titler på samvittigheten. Nå livnærer han seg ved å reise rundt på ulike «eventer» der han promoterer sporten.

– Jeg har konkurrert i mange år, og det er prestasjoner jeg er mer fornøyd med enn stuntet i heisekranen. Men ved å trikse fra en heisekran viser jeg hvor tilgjengelig freestyle-fotball kan være, sier Becs.

Alt du trenger er en ball

– Hvor vanskelig er det egentlig å trikse med en ball i 80 meters høyde hengende fra en kran?

– Man må jo være mer fokusert. Heldigvis var det lite vind da vi gjorde opptakene, men det er rart å trikse når det er så langt ned... Det verste var de gangene man følte at «nå er det like før ballen detter ned». Da føles det som om en del av deg er i ferd med å falle 80 meter, og den følelsen er ikke så god, sier han.

– Hvordan er tilbakemeldingene så langt?

– Det er nesten kun positive tilbakemeldinger. Noen lurer på hva som er vitsen, og det kan man jo lure på. For meg er det å vise hvor tilgjengelig fotball er. Alt du trenger er en ball, sier Tobias Becs.