Vi har spurt ekspertene: Dette er årets lag i Eliteserien

Det gjenstår fortsatt en cupfinale, men årets eliteseriesesong er over. På søndag feiret norsk fotball seg selv under Fotballfesten.

Vi har spurt noen eksperter på norsk fotball om råd: Christian Gauseth i Eurosport, Jesper Mathisen i TV 2, VG-kommentator Knut Espen Svegaarden og Carl-Erik Torp i NRK.

Basert på deres råd har vi valgt følgende ellever (4–4–2): André Hansen – Espen Ruud, Vito Wormgoor, Tore Reginiussen, Birger Meling – Eirik Hestad, Fredrik Haugen, David Akintola – Franck Boli, Erling Braut Haaland.

Dette er ekspertenes egne lag Christian Gauseth: André Hansen – Espen Ruud, Alexander Stølås, Tore Reginiussen, Birger Meling – Eirik Hestad, Kristoffer Løkberg, Fredrik Haugen, Gjermund Åsen – Erling Braut Haaland, Franck Boli. Jesper Mathisen: André Hansen – Taijo Teniste, Tore Reginiussen, Vegard Forren, Birger Meling – Eirik Hestad, Mads Reginiussen, Kristoffer Zachariassen, David Akintola – Erling Braut Haaland, Franck Boli. Carl-Erik Torp: André Hansen – Espen Ruud, Vito Wormgoor, Tore Reginiussen, Birger Meling – Eirik Hestad, Fredrik Haugen, Gjermund Åsen, Amor Layouni – Erling Braut Haaland, Franck Boli. Knut Espen Svegaarden: André Hansen – Espen Ruud, Vito Wormgoor, Tore Reginiussen, Birger Meling – David Akintola, Fredrik Aursnes, Fredrik Haugen, Eirik Hestad – Franck Boli, Patrick Mortensen.

Keeper: André Hansen

Klubb: Rosenborg

Alder: 28

Antall kamper Eliteserien 2018: 29

Ingen vi snakket med var i tvil om hvem som skulle få plassen mellom stengene. Årets sesong var i perioder vanskelig for Rosenborg. Klubben var preget av uro før og etter sparkingen av Kåre Ingebrigtsen. Spillet på banen varierte kraftig til tider, men André Hansen var stødig så å si hver eneste gang. Keeperen har hatt nok en imponerende sesong, både i Eliteserien og europeiske turneringer. Han skal ha mye av æren for at gullet havnet i Trondheim nok en gang. Rosenborg slapp bare inn 24 mål i årets sesong.

– Han er den største grunnen til at Rosenborg tok gull, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Høyreback: Espen Ruud

Klubb: Odd

Alder: 34

Antall kamper Eliteserien 2018: 29

Den 34 år gamle veteranen leverte meget bra begge veier på banen i 2018. Odd fikk positiv målforskjell på tross av bare 39 scorede mål. Med en dårligere backrekke kunne tabellsituasjonen fort blitt meget ubehagelig. Ruud var giftig også forover på banen. Han scoret hele åtte ganger fra høyrebacken, i tillegg til at han slo tre målgivende pasninger.

Midtstopper: Vito Wormgoor

Klubb: Brann

Alder: 30

Antall kamper Eliteserien 2018: 29

Brann-kapteinen måtte stå over sesongens siste kamp. Han hadde startet alle de 29 foregående. Kapteinen var bortimot uunnværlig, i en sesong gullet lenge så ut til å havne i Bergen. I likhet med resten av laget led han nok litt da midtbaneskjoldet Sivert Heltne Nilsen dro til Danmark i sommer, men laget hadde likevel en knallsterk sesong rent defensivt. Wormgoors tilstedeværelse på gressmatten var en viktig forutsetning for det.

Midtstopper: Tore Reginiussen

Klubb: Rosenborg

Alder: 32

Antall kamper Eliteserien 2018: 29

Skal også ha sin del av æren for Rosenborgs solide spill bakover på banen. Den rutinerte stopperen ser ut til å elske de harde duellene, men er også en som kan spille seg ut bakfra – det er slikt tilskuerne på Lerkendal liker å se. Er også en håndfull for motstanderne når Rosenborg har offensive dødballer.

Venstreback: Birger Meling

Klubb: Rosenborg

Alder: 23

Antall kamper Eliteserien 2018: 28

Har tatt ytterligere steg i sin andre sesong som Rosenborg-spiller. Åtte målgivende pasninger er imponerende. Meling har sett ut som en moderne back av høy klasse, noe som også har sørget for fast plass i Lars Lagerbäcks Norge-lag. Ekspertene mener alle at venstrebacken er selvskreven på årets lag i Eliteserien.

Høyrekant: Eirik Hestad

Klubb: Molde

Alder: 23

Antall kamper Eliteserien 2018: 30

Både Mathisen, Svegaarden, Torp og Gauseth mener Hestad fortjener en plass på årets lag. 23-åringen var på banen i alle seriekampene til Molde, de som har sett han spille skjønner hvorfor. Åtte mål og syv målgivende pasninger er et godt offensivt bidrag, men Hestad jobber også bakover på banen. Var blant de nominerte som kunne blitt kåret til årets spiller på Fotballfesten.

– Jeg synes kanskje han har vært den beste spilleren i år, sier Torp.

Sentral midtbane: Fredrik Haugen

Klubb: Brann

Alder: 26

Antall kamper i Eliteserien 2018: 27

Fredrik Haugen er en annen spiller som var viktig for Branns gulljakt. Har en meget god pasningsfot, som også kan produsere kremmerhus som det vi fikk se mot Strømsgodset i starten av november. Har i større grad en tidligere vært en balanserende spiller på Branns midtbane denne sesongen, men har uttrykt et ønske om å spille lenger fremme i banen. Da kan det bli enda flere perler.

Sentral midtbane: Gjermund Åsen

Klubb: Tromsø

Alder: 27 år

Antall kamper i Eliteserien 2018: 21

Vi har valgt å sette den offensive midtbanespilleren ned på sentral midtbane, der han har spilt ved flere anledninger. Tromsø-spilleren slo flest målgivende pasninger (10) av alle i årets sesong. Tromsø reddet til slutt plassen med grei margin, men uten Åsen kunne det fort blitt skumlere. Tallene hans kunne vært enda mer imponerende uten en strekkskade tidlig i sesongen.

Venstrekant: David Akintola

Klubb: Haugesund

Alder: 22

Antall kamper Eliteserien 2018: 30

Kom på lån fra danske Midtjylland før sesongstart. Mange mener det er en avtale Haugesund bør forsøke å gjøre permanent, for Akintola har skinnet i Haugesunds angrep. Ni mål og seks målgivende pasninger hadde mye å si for at Haugesund endte helt oppe på fjerdeplass. Nigerianeren kan bekle stort sett alle offensive roller – vi har valgt å sette han på venstrevingen.

Spiss: Franck Boli

Klubb: Stabæk

Alder: 24

Antall kamper Eliteserien 2018: 29

Det vil alltid være vanskelig å komme utenom ligaens toppscorer når man kårer årets lag. Bolis 17 mål for Stabæk var helt avgjørende for at klubben klarte å kare seg til kvalifiseringsplass. Signerte ny kontrakt med klubben i begynnelsen av november, noe som er meget godt nytt for alle som er glade i Stabæk. Ivorianeren var forsvarsspillernes store mareritt i 2018.

Spiss: Erling Braut Haaland

Klubb: Molde

Alder: 18

Antall kamper Eliteserien 2018: 20

Hadde årets store gjennombrudd – 12 mål fra en 18-åring lukter svidd. Moldes talentfulle spiss har imponert med styrke, arbeidsvilje og råskap. De fire scoringene hans mot Brann 1. juli henger igjen som det perfekte eksempelet på Haalands enorme toppnivå. Et slikt talent ble naturlig nok koblet til flere europeiske storklubber. I sommer valgte til slutt Haaland den østerrikske klubben RB Salzburg som sitt neste stoppested. Han slutter seg til laget på nyåret.

– Haaland er et av de største talentene i europeisk fotball, sa RB Salzburgs sportsdirektør Christoph Freund til klubbens nettside da avtalen med Haaland var klar.