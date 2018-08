Vanvittig snuoperasjon: Nå må Molde stoppe denne VM-stjernen

fotball

Zenit – Dinamo Minsk 8–1 (8–5 sammenlagt)

Molde gjorde jobben, vant 3–0 over Hibernian, og er klare for den siste kvalifiseringsrunden til Europaligaen. En snau time senere ble det klart hvem de møter. Det blir russiske Zenit St. Petersburg, etter et helt utrolig drama.

Russerne ble nevnt som en marerittmotstander da Molde trakk demn opp av hatten i trekningen av playoff i Europaligaen tidligere i august.

Russerne rotet det fryktelig til da de fikk juling på bortebane forrige uke. Enkelte Molde-supportere pustet kanskje lettet ut.

Torsdag slo Zenit fryktelig tilbake. Russerne snudde 0–4 til 4–4. Dermed reddet de ekstraomganger.

En Dinamo Minsk-scoring ni minutter ut i den første ekstraomgangen så ut til å sende Zenit ut, men med fire mål i den andre ekstraomgangen klarte russerne på smått mirakuløst vis å sikre dobbeltoppgjør mot Molde.

Prestasjonen er enda mer utrolig med tanke på at laget hadde en spiller utvist fra stillingen 2–0. Minsk fikk også en spiller sendt av banen, men det skjedde rett før slutt, da hjemmelaget fikk straffen som de satte i mål og økte til 7–1.

Zenits store spiller torsdag var Artem Dzyuba, som storspilte for Russland i VM og scoret tre mål. Han scoret tre mål mot Minsk.

Spissen er en kraftpakke av de sjeldne, noe han viste blant annet mot Spania i sommerens mesterskap. Han kan bli en tøff nøtt for Molde-forsvaret.

Vinneren av dobbeltoppgjøret mellom Molde og Zenit er klare for gruppespillet i Europaligaen.