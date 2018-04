Vålerenga-leder refser fansen for budskap på tribunen: Varsler oppvaskmøte

fotball

Vålerenga - Molde 0–0

VALLE: I forrige serierunde hadde et lite antall tilreisende Lillestrøm-supportere med seg et banner myntet på en Molde-spiller som er tiltalt for sovevoldtekt.

Den aktuelle spilleren erkjenner ikke straffskyld. Saken skal opp i Romsdal tingrett i sommer.

Molde Fotballklubb tok initiativ til at banneret måtte fjernes.

Søndag skulle Molde spille bortekamp mot Vålerenga. På tribunen til Klanen, Vålerengas supportergruppe, var det en rekke bannere med forskjellige budskap rettet mot den tiltalte Molde-spillerne.

Et av dem var identifiserende. Det får Vålerenga-leder Erik Espeseth til å reagere.

Nå varsler han oppvasktmøte.

– Vi synes at de i dette tilfellet, når de navngir en tiltalt person, går for langt. Da går de over streken. Vi vil ha en evaluering og en diskusjon med dem om dette, sier Espeseth til Aftenposten etter søndagens kamp.

Var forberedt på ytringer

Vålerengas daglige leder forteller at klubben har diskutert temaet i forkant av kampen.

– Vi har hatt en god dialog med supporterne i forkant av kampen. Vi ante oss at det kunne bli noen ytringer basert på det vi har sett fra de siste Molde-kampene. I samtalene henviste vi til norsk lov og vårt eget stadionreglement, og vi var tydelige på hva vi forventet, forteller Espeseth.

Talsperson for Klanen, Erling Rostvåg er ikke enig i at budskapet på det aktuelle banneret var identifiserende.

– Vi har vært opptatt av at vi ikke skal identifisere spilleren. Vi har hatt en aktiv dialog med de fleste supportermiljøer rundt Vålerenga, der vi har gitt beskjed om hva som er innenfor og ikke. Der er det kommet mye rare forslag som ikke var på tribunen, sier han til Aftenposten.

Ser frem til møtet

Rostvåg sier at Klanen har vært opptatt av å holde seg innenfor det de har fått beskjed om av klubben.

Han ser frem til det varslede møtet.

– Vi har møter jevnlig. Det er en av styrkene til Vålerenga, som er en klubb som snakker med supporterne, sier Rostvåg.

I Molde-leiren ble det reagert på alle bannerne på tribunen under søndagens kamp.

– Dette er ikke greit. Vi har gitt delegat og arrangør beskjed, sier Molde-direktør Øystein Neerland til TV 2.

I selve kampen ble det 0–0. Det store samtaleemnet ble situasjonen der Molde ble snytt for straffe. Det førte til voldsomme reaksjoner, som du kan lese mer om her.