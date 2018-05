Vålerenga er fortsatt en pusekatt

fotball

Sandefjord-Vålerenga 0–1

Bortsett fra at fotball er et vrient spill med få scoringer, er det ikke lett å få det til å stemme at Vålerenga trenger straffe for å vinne 1–0 over Sandefjord.

Faktisk var det slik at Sandefjord holdt jevn kamp med Oslo-laget, i første omgang mer enn det. Og mens Vålerenga slet med å holde motstanderen unna seg, gjorde vi oss slemme – og kanskje urettferdige – tanker om Vålerenga.

Må vi vente særlig lengre?

Når skal dette laget bli voksent? Skjer det ikke i år heller? Skal fotballtoppen i Norge ligge i Trondheim, Molde eller Bergen til evig tid?

En klubb som Vålerenga skal absolutt og definitivt tilhøre norgestoppen, den kan ikke la årene gå uten at det begynner å skje noe.

Nå er nesten en tredjedel av Eliteserien 2018 unnagjort. Medaljemulighetene er ikke borte og mye gjenstår, men Vålerenga minner ubehagelig om det vi har sett de siste årene.

Det vil si: Gode individualister, ambisjoner om å spille flott fotball, forventninger fra alle hold. Men som lag bare en pusekatt der store tanker ødelegges av ubestemt, upresist, uforløst spill – slik som mot Sandefjord i denne kampen.

Helhjertet Sandefjord

Faktisk var det Sandefjord som fra start fremsto med visjoner om tre poeng.

De gikk til verket med seiersvilje og optimisme, de drev Vålerenga tilbake i gode perioder og lignet en vinner i hele første omgang.

Her burde Vålerenga ganske enkelt satt skapet på plass og fortalt hvordan et forventet topplag skal opptre mot en nedrykkskandidat.

Men når så mange pasninger slår feil, er det ikke lett å bestemme noe som helst. Vålerenga virket tvert imot porøst, med spillere spredt over store områder og med mangelfull kraft når det dro seg opp til dueller.

Var det Sandefjords fortjeneste? Ja, hjemmespillerne jobbet helhjertet med å rive opp Vålerenga-spillet og selv styre kampen. Dette var faktisk noe helt annet enn i de to foregående kampene (tap mot Skeid og Lillestrøm).

Vi tok en tur til Åråsen forrige runde og fikk se et motløst Sandefjord tape med ett mål mot et svakt LSK.

– De prøver jo ikke engang, sa min sidemann på felt H, og slik så det ut.

Nå prøvde de. Virkelig. Hardt arbeid og høyt press viste seg å være nok til å pirke i Vålerenga – i en hel omgang. Laget sto opp som et samlet hele, og den alltid omtalte Flamur Kastrati illustrerte i enkelte situasjoner hva kampvilje kan føre til av begeistring på tribunen. De hadde det litt moro noen ganger.

Den lille detaljen

Så kom et feiltråkk. Pontus Engblom trampet på foten til Abdisalam Ibrahim, og Sam Johnson satte straffesparket i mål etter 55 minutter.

Og nå hadde Sandefjord tatt ut det meste.

Vålerenga la mer kraft inn i kampen, og Sandefjords angrepsforsøk ble mer pliktmessige enn planmessige. Det kom ingen sluttspurt, og Vålerenga viste tydelig at en straffeseier var godt nok for dem, og til slutt virket den fortjent. Større var ikke ambisjonene denne gangen.

Målløse fotballkamper kan være gode. Det var ikke denne. Dårlige kamper kan være spennende. Det burde denne vært, siden Vålerenga ikke ledet med mer enn ett mål.

Men Sandefjord hadde ikke kraft og ideer til en sluttspurt, og Vålerenga var fornøyde. Større var ikke ambisjonene denne gangen, og jubelen lot seg nesten ikke døyve da dommeren blåste.