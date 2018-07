Dette sier Solskjær før Moldes møte med Glenavon

fotball

MOLDE: Torsdag klokka 18 spilles returoppgjøret i den første kvalifiseringsrunden i Europa League mellom Molde og Glenavon.

Nord-irene vant det første oppgjøret 2–1 og har sikret seg et godt utgangspunktet foran torsdagens oppgjør. Likevel er det ingen tvil om at Molde er klare favoritter til å ta seg videre til andre kvalik-runde.

– Vi har sett den første kampen på video, og analysert og diskutert. Så har vi trent godt. Vi er veldig godt forberedt. Vi hadde bra trøkk i helga, så har vi hatt det litt roligere og litt mer taktisk trening nå de to siste dagene. Det ser bra ut, sier Molde-trener Ole Gunnar Solskjær til Rbnett.

– Hva tenker du om utgangspunktet, med 1–2 i første kamp?

– Vi må score mål, og ikke slippe inn. 1–0 er nok. Men i utgangspunktet så håper vi jo at vi skaper flere sjanser enn at vi ender opp med ett mål. Vi skal være bedre enn dette laget. Det er uvant dekke for dem med kunstgress. Vi må bruke de fordelene vi har. Vi må sette trøkk på dem tidlig.

– Hva møter dere på torsdag?

– Det var et lag som var godt organisert, og som sto på for hverandre. 2–3 bra spillere. Resten er gutter som kommer til å få brukbare karriere i Nord-Irland. Men 2–3 kommer sannsynligvis til å spille i England etter hvert. De var tøffe i duellene og på andreballer. De kontret noen ganger, som var farlig. Det må vi være oppmerksom på.

Større bane

Kaptein Ruben Gabrielsen spilte den første kampen, og får trolig fornyet tillit på midtstopperplass torsdag.

– Vi gleder oss. Vi er heldig som har to sjanser. Vi brukte ikke den første, så nå skal vi ta den neste. Vi skal videre, enkelt og greit. Det er et lag vi bør slå, sier han.

– Det er en litt større bane som kan gi litt større rom. De var veldig gode til å forsvare seg i små områder. Det må vi være klar over. Vi er nødt til å spille slik at banen blir stor. Vi kan ikke spille på små og trange områder, sier Ole Gunnar Solskjær som både håper og tror på avansement for Molde.

Håper å få som fortjent

– Vi møtte et hardtkjempende og godt organisert lag der nede, så vi skal ikke undervurdere noe. Men spillerne virker positive, og 1–2 på bortebane er ikke det verste resultatet – selv om vi fortjente mer der. Jeg håper vi får det vi fortjener her hjemme, sier han.

Kampen starter klokka 18 på Aker stadion torsdag kveld. Vinneren av oppgjøret møter enten kypriotiske Anorthosis Famagusta eller albanske Laci i neste kvalifiseringsrunde.