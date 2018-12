– Solskjær henter inn Mark Dempsey i Manchester United-teamet

fotball

Dempsey, som var Solskjærs assistent både i Cardiff og Molde, er avbildet på Manchester Uniteds trening.

Manchester Evening News omtaler Dempseys tilstedeværelse, og skriver at han har fått en rolle i trenerteamet. Avisen oppgir riktignok ikke hvilken rolle briten får.

Eurosport skriver at Dempsey er tiltenkt å jobbe med klubbens yngre spillere.

Flere jobber i norsk fotball

Dempsey hadde også suksess som hovedtrener i Haugesund, før han sa opp etter et halvt år. Deretter hadde han jobber i Start og Kongsvinger. Sistnevnte oppgave ga han seg i nylig. 54-åringen har bakgrunn som spiller i Manchester United.

God start

Fra før er blant andre Mike Phelan og tidligere storspiller Michael Carrick i Solskjærs trenerteam.

Nordmannen har fått en lovende start etter at han tok over for José Mourinho nylig. På to kamper er det blitt to seire og 8–2 i målforskjell.