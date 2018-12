VG: Krever 10 millioner av Molde for Strømsgodset-profil

fotball

Eirik Ulland Andersen har et år igjen av avtalen med Godset. Kilder opplyser til VG at Godset skal ha krevd rundt 10 millioner kroner for midtbanespilleren. Fire millioner mer enn et tidligere bud fra Molde som Godset har avslått. Avisa skriver at MFK likevel ikke skal ha gitt opp håpet om å sikre seg haugesunderen.

– Jeg kommenterer ikke pågående spillerlogistikk, de spillerne vi eventuelt har lagt inn bud på eller de vi ikke har lagt inn bud på, skriver Molde-direktør Øystein Neerland i en SMS til avisen fredag.

– Jeg har ikke lyst til å kommentere noe om Molde. Det må du eventuelt ta med Jim eller Flo, skriver Ulland Andersen i en sms til VG, og henviser til agent Jim Solbakken og Godset-sjef Jostein Flo.

Flo sjøl skriver at han ikke kommenterer spekulasjoner rundt spillerlogistikk før ting er endelig.

Ulland Andersen har tidligere spilt i Haugesund og Hødd.