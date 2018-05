Utrolig mål vekker harme. Det irriterer «Mini»: - Han gjør det fordi det er artig

fotball

Dennis Antwi kom i fokus da Åsane møtte Aalesund. Kampen endte med 3–2-seier til gjestene fra Sunnmøre, men det var én spesiell scoring fra nevnte Antwi som fikk mest oppmerksomhet i ettertid

Etter at Aalesund og keeper Andreas Lie fikk problemer med et tilbakespill, var plutselig spissen alene på åpent mål.

I stedet for å trille den enkelt i buret, la han seg ned på magen og nikket ballen over linjen med hodet.

Det fikk Aalesund-spillerne til å reagere.

– Det er bare å sparke den ballen i mål og feire på vanlig måte. Dette er sånt vi drev med på løkka da vi var fire år. Jeg synes det er å pisse på motstanderen. Hadde jeg vært trener, ville jeg tatt det opp med spilleren. Jeg synes ingenting om det, sa Aalesund-stopper Oddbjørn Lie til Bergens Tidende etter kampen.

Ønsker Aalesund lykke til

Jahn Ivar «Mini» Jakobsen scoret på samme måte i et cupoppgjør mellom Mo IL og Bodø/Glimt i 1987. Den gangen ble scoringen annullert for det som ble beskrevet som usportslig oppførsel.

Han har ingen sympati for Aalesund-spillerne som lot seg provosere etter hendelsen.

– Han gjør det ikke for å provosere, men fordi det er artig. Aalesund-spillerne burde heller ta en kikk på seg selv. Jeg hyller Antwi og ønsker Aalesund og Lie lykke til med nye tilbakespill i fremtiden.

Den tidligere landslagsspilleren irriterer seg fortsatt over at målet han selv scoret for 31 år siden ble underkjent. Han mener hans eget går Dennis Antwis en høy gang.

– Jeg synes fortsatt avgjørelsen er håpløs. Målet mitt var faktisk litt bedre, for jeg driblet av fire mann og én keeper før jeg satte den i mål, flirer nordlendingen.

Om det virkelig var slik det skjedde vites ikke. Så langt Aftenposten kjenner til finnes det nemlig ingen bilder av hendelsen.

Dommeren: – Jeg har aldri sett noe lignende

Dommer Bjørn Hansen har dømt i Norges nest høyeste divisjon siden 1994, men ble likevel overrasket over scenene som utspilte seg på Myrdal stadion lørdag kveld.

– Jeg har dømt opp mot 350 kamper i min dommerkarrière, men har aldri sett noe lignende før, sier han.

I motsetning til opptrinnet i 1987, ble scoringen stående.

– Jeg forstår at det er provoserende, men ettersom spilleren kun har blikket på målet, og ikke gjør tegn til å ville irritere motspillerne, så mener jeg det var riktig å la spillet gå, sier han.

Dommeren forteller at skjønn ble avgjørende for at scoringen ble stående.

– Jeg fant ikke hjemmel i regelverket for å stanse spillet. Hadde jeg gjort det, ville det ha blitt blåst for forseelse før scoringen, og den ville blitt annullert.