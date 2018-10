Chelsea-trener jublet foran United-benken. Da kokte det over for Mourinho.

fotball

Chelsea-Manchester United 2–2

Det sto svært mye på spill for hardt pressede José Mourinho før gjensynet med sin gamle hjemmebane Stamford Bridge.

Men langt inn i overtiden ledet United 2–1.

Drøyt fem minutter på overtid utlignet Ross Barkley for Chelsea. Ifølge TV-bildene så det se ut som Chelsea-assistent Marco Ianni jublet foran Mourinho. Portugiseren reiste seg opp og løp etter ham inn i spillertunellen.

Mourinho frådet av sinne og vakter måtte holde ham tilbake.

TV 2-ekspert Petter Myhre forstår at Mourinho reagerte.

– Det er nakent og provoserende, sier Myhre i kanalens studiosendingen.

– Ekstraordinære scener, tilføyde Erik Thorstvedt om kaoset som oppstod i sluttminuttene på Stamford Bridge.

Mourinho: - De har sagt unnskyld

Kampen fortsatte i et par minutter til før dommeren blåste av. Men sluttsekundene var preget knuffing og krangling mellom spillerne. Da satt Mourinho tilsynelatende rolig på managerstolen.

Men i det han forlot Stamford Bridge henvendte han seg til Chelsea-fansen og viste frem tre fingre og ropte «tres», trolig for å markere at han vant tre Premier League-titler for klubben.

Mourinho sa følgende om tumultene som oppstod etter Chelseas utligning:

– Det er over. De har sagt unnskyld og jeg aksepterer det. En av Maurizios (Sarri) assistenter viste dårlige holdninger. Sarri reagerte og fortalte meg at han vil ta det internt, før han sa unnskyld til meg. Jeg aksepterer unnskyldningen.

Mourinho var mer interessert i å snakke om det som skjedde på banen.

– Den 97 minutter lange kampen var så god at du må glemme resten. Vi var det beste laget på banen. Vi ville tatt ett poeng før kampen, men det føles ille nå etter hvordan den ble.

United fikk ikke til noe

Mourinho kunne dra fra London med poeng.

Men det så lenge stygt ut.

Manchester United lå lavt, lot Chelsea holde på ballen og var ikke i stand til å skape en eneste farlighet foran mål i den første omgangen.

Chelsea trillet ball, dominerte banespillet, var skapende og man følte hele tiden at det var farlig hver gang de nærmet seg Uniteds 16-meter.

London-laget skapte ikke veldig mange sjanser.

Men nok til å gå til pause med ledelse.

Willian slo hjørnesparket, Paul Pogba var på etterskudd da Antonio Rüdiger forflyttet seg innover i feltet.

Helt umarkert kunne Rüdiger heade ballen hardt i mål.

Svært dårlig forsvarsspill av Pogba og United, men smart og effektivt av Rüdiger.

På trenerbenken på sin gamle hjemmebane stirret hardt pressede José Mourinho tomt foran seg.

Det var spilt 21 minutter og United hadde ikke fått til noe som helst. Og gjorde ikke det resten av omgangen, heller.

Martial utlignet

United så friskere ut i andre omgang, og det tok ikke mer enn 10 minutter før de utlignet.

Chelseas Marcos Alonso ble liggende nede etter først å ha klarert. Ballen endte hos Ashley Young, som skjøt via Jorginho og endte opp hos Anthony Martial, som fra 6–7 meter plasserte ballen i mål.

Lagene var likt, Manchester United hadde scoret for første gang på Stamford Bridge med Mourinho som manager, og nå var spørsmålet om de kunne få med seg tre poeng og dermed melde seg på igjen i toppkampen.

De forsøkte i hvert fall, og det skulle etter hvert lykkes.

Etter 73 minutter scoret Martial igjen etter strålende forarbeid av Juan Mata og Marcus Rashford. Han dro seg forbi César Azpilicueta og banket ballen i keeper Kepas lengste hjørne.

Nydelig satt av Martial og United hadde snudd kampen.

«Alle» trodde det skulle ende med United-seier. Men nesten seks minutter på overtid scoret Ross Barkley 2–2-målet.