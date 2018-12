United-kjenner mener Solskjær må røske opp i ukultur

fotball

MANCHESTER: I spillerstallen er det fullt av stjerner.

Sam Luckhurst er Manchester United-reporter for lokalavisen Manchester Evening News. Han mener at spillerne har fått for mye makt, og at dette understrekes av sparkingen av José Mourinho.

– Jeg frykter at Ed Woodard har gitt etter for spillerne og satt dem foran manageren. Det føles som at makten ligger hos spillerne, sier Luckhurst til Aftenposten.

FIKK DU MED DEG DENNE? Dette er de største problemene som venter Solskjær

– Manageren har makten

Han har akkurat hørt på Solskjærs første pressekonferanse som Manchester United-manager.

Der la han merke til spesielt én ting.

Det var svaret Solskjær ga da han ble spurt om spillernes makt.

– Fotballen er i endring. Strukturen i klubben utvikles. Men makten er hos manageren. Det er han som velger laget, taktikken og strategien. Filosofien sitter i disse veggene, og den arven er viktigere enn spillermakt. Å spille her er et privilegium, og jeg tror alle ønsker å lykkes her, sa Solskjær.

Nordmannen sa at han allerede har vært innom temaet i møte med spillerne.

– Vi har snakket om hvilke standarder vi forventer av dem og på banen. Alt vi gjør, er for å hjelpe laget.

– Ukultur

– Det var betryggende å høre ham si det, sier Sam Luckhurst.

Manchester United-kjenneren mener at det var en kultur som skled ut spesielt mot slutten av Mourinhos managertid i klubben.

– Mourinho prøvde å bannlyse bruk av sosiale medier på kampdag. Så svarte Antonio Valencia med å dele nyheter om spillertroppen på kampdag. Solskjær må få dette under kontroll uavhengig av om han er her i fem år eller fem måneder, sier Luckhurst.

Han tror imidlertid at Solskjær er tøff nok – til tross for alt snakket om at han skal bringe smilene tilbake til Old Trafford.

– Solskjær er tøff. Kallenavnet «Baby-faced Assasin» er en god beskrivelse, sier United-eksperten.

Solskjær-svar skapte latter

Som spiller utfordret Solskjær Alex Ferguson over laguttak. Han tok en rolle i en krangel mellom manageren og lagkamerat Roy Keane. Og han havnet i klammeri med Stuart Pearce, forsvarsspilleren kjent som «Psycho».

Solskjær og Pearce hadde slengt flere meldinger til hverandre under en FA-cupkamp i 2001. Da West Ham-spilleren scoret selvmål, svarte Solskjær med å klappe hånlig.

– Ingen trosset Stuart Pearce, men Solskjær gjorde det, sier Luckhurst.

Under fredagens pressekonferanse ble det latter da Solskjær sa at «kanskje jeg må dra hårføneren opp fra lommen» – en referanse til hva Fergusons utbrudd ble beskrevet som.

Så fulgte han mer alvorlig opp med at han ikke er redd for å si klart fra når noe er galt.

– Når ungene dine skuffer deg, sier du fra. Du gir dem ikke sjokolade. Det er det samme med spillerne. Du vil hva som er best for dem. Du vil guide og hjelpe dem.

– Hvis jeg blir skuffet... spør Noah, Karna eller Elijah (Solskjærs barn, journm.anm.) eller noen av spillerne jeg hadde i Molde. Iblant må du si klart fra.