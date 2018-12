United-kapteinen mener dette er nøkkelen til Solskjærs drømmestart

fotball

Ole Gunnar Solskjærs inntog har umiddelbart løftet stemningen i Manchester United. Ifølge kaptein Ashley Young ligger nøkkelen i nordmøringens gode humør.

Lørdag fikk Solskjær en eventyrlig start på managerlivet i en av verdens største fotballklubber. United-stjernene lekte seg til 5-1-seier borte mot Cardiff. For første gang siden Alex Fergusons avskjedskamp i 2013 scoret rødtrøyene fem mål i en Premier League-kamp.

Manchester United framsto med en spilleglede man ikke har sett på svært lenge. Under José Mourinho var det i lang tid noe humørløst og forknytt over den engelske storklubben.

– Jeg tror ikke han har stoppet å smile ennå, sa Young etter lørdagens kalasseier i Wales.

– Sånn var han også som spiller. Han har alltid et smil om munnen, og det tror jeg kan smitte over på laget. Det er en positiv ting, la United-kapteinen til.

– Vill uke

Solskjær ble overraskende valgt som midlertidig Manchester United-manager ut sesongen.

Han fikk jobben onsdag og holdt sin første pressekonferanse fredag.

Det var minimalt med tid til forberedelser før debutkampen mot Cardiff.

– Ole har kommet inn, og vi forberedte oss til kampen på en riktig måte. Det til tross for at det har vært en helt vill uke, mente Young.

Løgner

Det var ikke bare stadig svakere resultater og prestasjoner som ble Mourinhos fall. Han havnet også på kant med flere nøkkelpersoner i United-garderoben, men Young avviser at spillerne feiret da nyheten om sparkingen ble kjent.

– Det er helt klart løgner. Det er åpenbart skuffende når en manager får sparken. Vi vant trofeer i løpet av hans to og et halvt år i klubben. Vi må også ta ansvar for det som skjer på banen, men vi er samtidig nødt til å komme oss videre.

Solskjær får sin hjemmedebut på Old Trafford mot Huddersfield 2. juledag. United ligger på 6.-plass med 29 poeng etter 18 kamper. Det skiller åtte poeng opp til firer Chelsea og den siste mesterligaplassen.

Som spiller fikk Solskjær legendestatus. Det gjorde han ikke bare for sine viktige mål, men også for lojaliteten han viste i over et tiår.

