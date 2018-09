Tyskland skal arrangere EM i 2024

fotball

Dermed landet medlemmene på det trygge valget under Det europeiske fotballforbundets (UEFA) styremøte i Nyon. Tyskland var klar favoritt i valget mot Tyrkia, som ble ansett som et mer usikkert kort.

– Vi har hatt to veldig sterke bud. To store fotballnasjoner som slåss om EM. Dessverre kan bare én av dem arrangere EM i 2024, sa UEFA-president Aleksander Ceferin da han presenterte Tyskland som arrangør.

Opp på scenen kom også Tysklands fotballpresident Reinhard Grindel og tidligere landslagskaptein Philipp Lahm, som naturlig nok var svært fornøyd med valget.

Erfaring og penger

Tyskerne har fra før betydelig erfaring i å arrangere fotballmesterskap og andre store idrettsarrangementer. Fotball-VM i 2006 gikk i Tyskland, mens Vest-Tyskland arrangerte VM i 1974 og EM i 1988.

Tyrkia har til sammenligning aldri arrangert et internasjonalt fotballmesterskap. I evalueringsrapporten av kandidatene har UEFA blant annet poengtert at Tyskland allerede har alt på plass for å kunne arrangere en vellykket turnering.

Mesterskapet i Tyskland vil bli spredt over ti ulike arenaer med en totalkapasitet på 2,78 millioner tilskuere i løpet av turneringen. Det vil gi mulighet for enda større billettinntekter enn dersom den tyrkiske søknaden hadde vunnet fram.

– Det er avgjørende å tjene så mye penger som mulig, har Ceferin tidligere sagt om 2024-mesterskapet, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Anstrengt

Det var knyttet en del ekstra spenning til valget på grunn av det anstrengte forholdet mellom nettopp Tyskland og Tyrkia. Ikke mindre spesielt ble det av at EM-tildelingen tilfeldigvis sammenfaller med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogans statsbesøk i Tyskland.

Tyske politikere har flere ganger vært sterkt kritisk til Tyrkia under Erdogans ledelse, ikke minst på grunn av det de anser som menneskerettighetsbrudd.

Tyske DPA rapporterer at Erdogan fulgte torsdagens kunngjøring av EM-vert på TV i Berlin.

Forsmak i München

Neste fotball-EM arrangeres sommeren 2020 og skal fordeles mellom byer i tolv ulike land i Europa. Der får tyskerne en smakebit på EM-fotballen ettersom München er en av vertsbyene.

Fire år senere er det Tysklands tur til å huse hele mesterskapet, som trolig vil omfatte 24 deltakerland.

(©NTB)