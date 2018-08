Trener kritisk til hospitering i barnefotballen: – Det kan ødelegge spillerne

fotball

Per Einar Gjelsvik har mastergrad i trenerrollen fra Norges idrettshøgskole, og jobber i dag som trener for Sørumsand G19.

I et innlegg på fotballtreneren.no uttaler han seg kritisk om hospiteringsordningen i barne- og ungdomsfotballen. Selv om han mener at enkeltutøvere kan ha utbytte av hospiteringsordning, etterlyser han moderasjon, og mener at det er blitt et hysteri.

– Man mener at en spiller må få større utfordringer, og derav så tror man at det er gunstig at de flyttes opp et eller to årstrinn for at de skal trene med eldre spillere. Men jeg har ikke funnet noen forskningsbasert dokumentasjon på at det er sånn, sier Gjelsvik til Adresseavisen.

– Kan ødelegge spillere

Han mener at hyppig hospitering kan være skadelig for utviklingen til unge spillere, som kommer tilbake og ikke er til å kjenne igjen. De kan virke usikker med ball, ukomfortabel i avslutningssituasjoner og sender fra seg ballen.

Gjelsvik mener å ha sett at spillere har tilegnet seg en måte å spille på som han mener ikke er utviklende, hverken for spilleren eller laget.

– Det kan ødelegge spillere, og man ødelegger lag. Jeg ser at noen av spillerne blir dårligere av å hospitere, og da må man holde opp. Det kan virke mot sin hensikt, sier Gjelsvik til Adresseavisen.

Bedre utvikling med stabil gruppe

Han påpeker at fotball er et lagspill, og at det blir vanskelig å utvikle laget dersom spillere hospiterer hos andre årskull. Han mener laget blir skadelidende dersom de beste blir hospitert vekk.

– Det eneste jeg er 100 prosent sikker på er at mine spillere har hatt en fantastisk utvikling de gangene vi har hatt en stabil treningsgruppe. Som har spilt kamper sammen over tid. Vi har jobbet med temaer fra uke til uke, basert på det som har skjedd i kamper. Samhandlingen på trening slår ut i full blomst gjennom gode kamper. Dette er for meg spillerutvikling i høyeste potens, sier Gjelsvik.

Han viser til eksempel hvor aldersbestemte landslagsspillere hospiterer opp på seniornivå, hvor de blir plassert på andre posisjoner enn det de spiller på til vanlig.

– De kommer aldri i avslutningssituasjoner, han spiller støttepasninger og han unngår å bli taklet. Ja, det går fortere, men at det er utviklende for spilleren, det har jeg vanskeligheter for å tro, sier Gjelsvik.

Utelukker ikke noe hospitering

Gjelsvik er også bekymret for totalbelastningen for spillerne, og hvem som skal følge med at det ikke blir for mye. Men han er enig i at hospitering noen gang kan være fornuftig. Det kan være i situasjoner hvor den aktuelle spilleren er tidlig utviklet, eller har et vesentlig høyere ferdighetsnivå enn de andre spillerne på samme kull.

– Selvfølgelig finnes det enkelttilfeller hvor det er helt riktig at spillerne flyttes opp, men kanskje skal de da flyttes opp permanent. Dersom de forsvarer en startplass på et eldre årskull har jeg ikke noen problemer med det, det finnes mange gode eksempler på at det har fungert.

Gjelsvik har fått mange tilbakemeldinger fra folk i fotballmiljøet etter at innlegget ble publisert i forrige uke.

– Jeg har fått så mye innspill fra frustrerte trenere. Man etterlyser tydeligere retningslinjer, for dem som kommer fra forbundet kan tolkes i alle retninger. Jeg sier ikke at man skal slutte med hospitering, og heller ikke at det skal komme strengere regler. Men jeg ønsker en debatt om det, som får tydelig frem alle sidene ved hospitering, sier Gjelsvik.

Tilpasning til behov og nivå

Bo Folke Gustavson, fagansvarlig for aktivitetsutvikling i seksjon for barn og ungdom i Norges Fotballforbund. Han er enig i noe av det Gjelsvik sier.

– Det er ikke riktig at hospitering er den eneste metoden til å bli god. Han har også rett i at det ofte er foreldredrevet. Mange mener at det er en forutsetning av deres barn må spille på høyere nivå for å komme videre. I verste fall bytter de klubb dersom de ikke får gjennomslag for det, sier Gustavsson.

Men for NFF er det viktig at hver enkelt spiller finner en kamp- og treningsarena som er tilpasset de enkeltes behov og nivå. Men at det skal være en klubbstyrt prosess som er innledet av trenere, ikke ambisiøse foreldre.

– Det skal være en miks mellom å følge trygghet, men også bli utfordret så det ikke blir kjedelig. For noen klubber er den eneste måten å få dette til å flytte spillere tidvis oppover. Barn og ungdom utvikler seg sjelden i takt, så det er sjelden at mindre breddeklubber har årskull som er veldig homogene når det kommer til ferdighetsnivå. Så for å få til litt utfordring er hospitering et verktøy, sier Gustavsson.

Ødegaard begynte tidlig

Han peker på at Martin Ødegaard begynte å hospitere tidlig på både klubb- og kretsnivå i Buskerud, før han ble plukket opp av Strømsgodset.

– For å sette det litt på spissen. Dersom Ødegaard hadde spilt i en liten breddeklubb i Buskerud, er jeg ganske sikker på at han relativt tidlig hadde fått behov for å få bryne seg på et litt tøffere treningsarena, sier Gustavsson.

Han mener at hospitering av og til blir igangsatt for tidlig på spillere som ikke er klar for det.

– Det kan skje i noen tilfeller. Om spilleren ikke er klar for å komme opp på det neste nivået og man blir kjempenervøs, så er det ikke sikkert det er en god greie. Om de aldri tør å ta finten man gjør med jevnaldrende er det ikke sikkert det er en god utviklingsarena. I enkelte tilfeller blir hospitering brukt for tidlig, sier han.