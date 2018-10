Sendte Strømsgodset til cupfinale med hat-trick: - Det har vært en tung sesong, men jeg vet hva som bor i meg

fotball

Det var tett og jevnspilt, med et lite Strømsgodset-overtak. Så sa det bare pang i andre omgang. To ganger fikk «Mos» sjansen i løpet av få minutter i begynnelsen av andre omgang. Han grep begge mulighetene.

Og – Syv minutter før slutt – pirket han inn 3–0 etter en retur på skudd fra banens andre gigant – Tokmac Nguen. Ekte hat trick var et faktum. Det var også Strømsgodsets cupfinaleplass.

– Den er min, den er så min! Utrolig deilig, vi vinner fortjent, utbrøt matchvinner Abdellaoue til NRK etter kampen og siktet til matchballen, som tremålshelter etter tradisjonen får ta med seg hjem.

Oslo-gutten gliste bredt.

– Stemninga er helt topp. Nå gleder vi oss til cupfinale. Det blir morro, sa «Mos».

Først dunket han inn 1–0 fire minutter etter sidebytte. Så fikk Abdellaoue sjansen fra straffemerket, etter at Marius Amundsen hadde lagt Tokmac Nguen i bakken. Like nådeløst sendte han Marienlyst til himmels igjen.

Lillestrøms cupdrøm ble knust.

– Jeg syns vi har god kontroll i første omgang, men vi fikk ikke målet. Jeg visste det ville komme og det var deilig, sier Mos til NRK.

Som også har sløst med sjansene i en ellers så tung Godset-sesong. Når oktober blir til november, skulle drammenserne kjempet om medaljer. Enda vet de ikke om de spiller Eliteserie i 2019.

– Det har vært en tung sesong, men jeg vet hva som bor i meg. Får jeg tillit, leverer jeg. Jeg gjør det treneren sier, men det er klart jeg vil spille, sier Mos, som skal spille cupfinale for første gang.

Cupdrama

Strømsgodset spiller cupfinale 2. desember.

Der venter enten Rosenborg eller Start, som møtes på Lerkendal i morgen.

Cupdramaet i Drammen startet tett og jevnt. På tribunen holdt begge supportergrupperingene show med god lyd og godt oppmøte, spesielt i bortesvingen.

På banen hadde Strømsgodset et lite overtak, uten å skape det helt store av sjanser. Lagene var flinke til å bryte ned hverandre og stoppe farlige overganger. Da Mos dunket til fra 20 meter halvveis første omgang, var det kampens største mulighet. Heldigvis for de regjerende cupmesterne, spratt ballen på feil side av stolpen til Marko Maric.

Godset-overtak

Seks minutter senere brant Henning Hauger til fra distanse. Det knallharde skuddet ble bokset unna, før Tokmac Nguen traff nettveggen minuttet senere.

Godset nærmet seg.

Så måtte Hauger av banen med skade før pause, uten at det preget sjansestatistikken. Rett før pause var Nguen skuddvillig igjen. Fra distanse fikk han testet Maric igjen, men nok en gang kunne gutta fra Romerike puste lettet ut.

Mos, Mos, Mos

To omganger er sjelden like, men rett etter hvilen fortsatte Godset-kjøret. Jonathan Parr slo en flott crosser mot Lars Valsvik, som headet ned til Mos. Målsniken fintet skudd, Erik Sandberg forsvant, og Mos dunket Drammen til himmels. 1–0 på Marienlyst.

Bare to minutter senere mistet Ifeanyi Mathew ballen på midtbanen, Godset kjørte overgang og Marius Amundsen la Nguen klønete i bakken. Straffespark. Mos. Bang til 2–0.

Da virket det som det var «game over» for LSK, men etter 66 minutter kunne Amundsen gjort opp for straffemissen da han kom seg fri og fikk en god mulighet til å styre et Arnór Smárason-innlegg mot Godset-målet. Det klarte han ikke og headingen forsvant over mål.

LSK fortsatte å trykke, men ble i stedet straffet med farlige Godset-brudd. Syv minutter før slutt spilte Parr Nguen alene med Maric. Nguen hadde fortjent målet sitt, men ble stoppet. I stedet fikk «Mos» pirket inn returen på bakre stolpe. Hat-tricket var et faktum.

Revansje for RBK?

Det var også Strømsgodsets cupfinalebilletter.

Kanskje blir det ny finale mot Rosenborg, som de slo i 1972 og 1991. Eller så blir det finale mot førstereisgutter fra Start.

Det eneste som er sikkert er at Strømsgodset er der. Og at «Mos» har en fin del av æren for det.