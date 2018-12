Tottenham tapte hjemme og mistet muligheten til å nærme seg Liverpool

fotball

TOTTENHAM HOTSPUR - WOLVERHAMPTON 1–3

Tottenham ville med seier hjemme mot «Wolves» legge et visst press på Liverpool før serielederens møte med Arsenal senere 5. juledag, en tabelledelse som før lørdagens serierunde var på seks poeng.

Den muligheten tok ikke London-klubben, som hadde seks ligaseire på rad før lørdagens kamp.

Selv om de scoret et vakkert mål og dominerte før pause, spiste gjestene fra West Midlands seg inn i kampen og snudde oppgjøret med tre mål på slutten av kampen.

Dermed forblir Tottenhams avstand ned til tredjeplasserte Manchester City, som gjester Southampton søndag ettermiddag, på kun ett poeng.

– Vi har hatt en veldig god seiersrekke de siste ukene, og det er vanskelig å opprettholde den. Jeg tror vi nå betaler prisen for innsatsen vi la ned i de andre kampene. Vi er ikke maskiner, sa Tottenham-manager Mauricio Pochettino ifølge NTB.

Nyopprykkede og hardtsatsende Wolverhampton ligger på sin side på en imponerende sjuendeplass.

– Feilen var måten vi prøvde å spille på. Det ble for mange lange baller, og energinivået vårt falt etter pause, sa Pochettino.

– Vi trodde på det etter utligningen. Jeg vil si at uavgjort hadde vært et godt resultat, men jeg kan ikke kontrollere følelsene til spillerne mine når de ser rom å løpe i. Å spille på denne måten på Wembley er noe helt stort, sa Wolves-manager Nuno Espírito Santo.

Drømmemål

Kampen åpnet med solid spill av et hjemmelag som nok var høyt oppe etter 6–2-seieren mot Everton lille julaften og sterke 5–0 hjemme mot Bournemouth på Boxing Day.

Stemningen var svært god på Wembley da Harry Kane scoret et svært vakkert mål etter halvspilt første omgang. Tottenhams stjernespiss dro til med venstrefoten fra langt hold og ballen føk inn bak Wolves-keeper Rui Patricio.

Det var Kanes 13. seriemål for sesongen. Han deler førsteplassen på toppscorerlista med Arsenals Pierre-Emerick Aubameyang.

Fotballekspert Lars Tjærnås var imidlertid kritisk til gjestenes forsvarsspill:

Fantastisk av Kane- igjen. Men forsvarsspillet til Wolves !? Ingen trussel i bakrom da Kane mottar ball, men stopperne rygger, lar han få snu seg, avansere og skyte. De beste lagene i verden forsvarer seg kompakt. Mange har mye å lære — Lars Tjærnås (@Tjaernas) December 29, 2018

Son Heung-min har vært i knallform den siste tiden, og sørkoreaneren prøvde å kopiere Kanes prestasjon ikke lenger etter scoringen med et skudd fra langt hold. Forsøket var godt, men gikk over mål.

Bortelaget hadde ikke mye å by før pause. Det eneste var et skuddforsøk fra Rúben Neves som gikk mange meter utenfor etter drøye halvtimen.

Engelsk eliteserie fotball lørdag, 20. runde:

Brighton – Everton 1-0 (0-0) Mål: 1-0 Jürgen Locadia (60). 30.597 tilskuere. Fulham – Huddersfield 1-0 (0-0) Mål: 1-0 Aleksandar Mitrovic (90). Leicester – Cardiff 0-1 (0-0) Mål: 0-1 Víctor Camarasa (90). Tottenham – Wolverhampton 1-3 (1-0) Mål: 1-0 Harry Kane (22), 1-1 Willy Boly (72), 1-2 Raúl Jiménez (83), 1-3 Hélder Costa (87). 46.356 tilskuere. Watford – Newcastle 1-1 (0-1) Mål: 0-1 Salomón Rondón (29), 1-1 Abdoulaye Doucouré (82). - - - Senere kampstart: Liverpool – Arsenal (18.30). (©NTB)

Snudde kampen

Det skjedde ikke svært mye i de første minuttene etter pause, men vertene ga fra seg initiativet, og Wolverhampton kom mer med i kampen.

Gjestene tilrev seg et overtak midt i omgangen, og etter 72 minutter satt utligningen. Markeringen var fraværende fra Tottenham-forsvaret da Willy Boly steg høyest på et hjørnespark og headet inn 1–1 bak Hugo Lloris.

Sju minutter før slutt var kampen snudd på hodet. Wolverhampton spilte fint, og Ivan Cavaleiro fant Raúl Jiménez, og meksikanerens skudd snek seg inn forbi Spurs-keeper Lloris.

Få minutter etterpå var kampen avgjort. Rúben Neves snappet opp en Tottenham-pasning og fant Matt Doherty på midtbanen. Irens gjennomspill gikk til Hélder Costa, som alene mot Lloris plasserte ballen trygt i mål.

En nokså overraskende borteseier var et faktum på Wembley, og mens «Ulvene» kunne juble for viktige poeng kunne hjemmelaget gremmes over at man ga fra seg initiativet og muligheten til å knipe innpå Liverpool i gullkampen.