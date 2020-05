Tornekrattet-leder trekker seg i protest etter Forren-exiten

fotball

Etter at Vegard Forren mandag fortalte om gamblingproblemene sine, gikk Eva-Brit Mauseth og resten av styret i Tornekrattet ut og sa at de ville trekke seg dersom spilleren fikk sparken av klubben.

«Tornekrattet støtter Vegard Forren 100 % og står bak han som spiller og ansatt i Molde Fotballklubb. Vi er imponerte over hans mot i denne saken, ved å blottstille seg og sin sykdom på denne måten. Molde Fotballklubbs behandling av Vegard Forren i løpet av de siste månedene er noe vi ikke kan akseptere.», skrev styret blant annet i en pressemelding.

Torsdag kveld ble det klart at Forren er ferdig i Molde. I en pressemelding fra klubben står det blant annet at fratredelsesavtalen «innebærer blant annet enighet om et sluttvederlag. Forren skal også gjøre opp sin gjeld til spillernes «botkasse».»

Resten av styret kan også trekke seg

Etter avgjørelsen holder styreleder i Tornekrattet ord. Hun forteller at hun nå går av som styreleder i Tornekrattet, ettersom hun er uenig i Molde FKs avgjørelse om å skille lag med spilleren.

– Nå er han ikke oppsagt, men kontrakten er terminert. Vi i styret står for det vi gikk ut med. Vi vil ta en diskusjon på om alle er enige i konklusjonen vi trekker, sier Mauseth.

– Men kommer du til å trekke deg som styreleder, uavhengig hva resten av styret velger å gjøre?

– Ja, svarer hun.

Mauseth indikerer også at resten av styret også kan komme til å trekke seg.

– Vi i styret mener saken er dårlig håndtert. Mange supportere er ikke enige i det, men vi vet kanskje litt mer enn vanlige medlemmer (i Tornekrattet). Det får vi ta på vår kappe, sier hun.

Mauseth er søster til Vegard Forrens mangeårige rådgiver Sverre Mauseth.

– Men han har et helt profesjonelt forhold til dette og vårt slektskap har ikke noe med vår beslutning å gjøre, understreker supporterlederen, sa styrelederen til Rbnett mandag.

– En trist dag

Selv sier Forren at det er trist å forlate klubben på denne måten.

– Jeg synes det er trist å avslutte karrieren i Molde FK på denne måten. Men jeg innser at handlingene mine utgjør et tillitsbrudd. Jeg vil beklage overfor familien, venner, spillerne, klubben, fansen og alle som elsker Molde FK at dette eventyret endte på denne måten, sier Forren i en pressemelding fra MFK.

Molde-direktør Ole Erik Stavrum mener i likhet med Forren at dette er trist, men at han er glad for at 32-åringen har tatt ansvar for sine handlinger.

– Vi er glade for at Vegard selv har innsett alvoret i sine handlinger, og at han har valgt å være åpen om sine personlige utfordringer. Han har nå forpliktet seg – både overfor seg selv og sine nærmeste – til å følge et behandlingsopplegg for å få bukt med problemene. Spilleavhengighet er et alvorlig samfunnsproblem som både Molde Fotballklubb og resten av Fotball-Norge må ta enda mer på alvor gjennom forebyggende tiltak, folkeopplysning og oppfølging. Det er viktig for fotballen at Vegard nå tør å gi denne skyggesiden et ansikt, sier Stavrum i pressemeldingen.

Vi har forsøkt å komme i kontakt med Stavrum siden nyheten om Forren kom torsdag kveld, uten hell.