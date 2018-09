To scoringer av Johansen - taus om denne gesten

fotball

Norge-Kypros 2–0

ULLEVAAL: Norge var store favoritter i historiens første Nations League-kamp.

Hjemme på Ullevaal gjorde Lars Lagerbäcks menn jobben mot Kypros.

Norge vant 2–0 etter scoringer av kaptein Stefan Johansen og har dermed fått en god start på den lange veien som kanskje kan ende med et EM-sluttspill i 2020. Det var Norges femte strake seier i 2018.

For Johansen smakte målene ekstra deilig. Han har mistet plassen i på laget i Fulham og den siste uken er det blitt stilt spørsmål om han skulle starte for Norge.

Kapteinen ga klart svar med to mål og en bra kamp.

– Fotball er fullt av meninger, sånn blir det. Når man ikke får den spilletiden i klubbhverdagen blir det alltid spørsmålstegn. Folk skal mene hit og dit, men jo eldre du blir, jo mer lar du være å tenke over det. Det påvirket ikke meg noe særlig, sier Johansen etter kampen.

Lagerbäck var aldri i tvil

Men akkurat hvorfor han feiret som han gjorde, ville ikke kapteinen si noe om etter kampslutt.

– Jeg holder det for meg selv. Det var min feiring, så det får dere tolke som dere vil, var beskjden fra tomålsscoreren.

– For meg var det aldri noen tvil om at Stefan skulle starte kampen, sa landslagssjef Lagerbäck på pressekonferansen en drøy halvtime etter kampslutt.

– Stefan var bra. Han er en klok spiller, han er en erfaren spiller, og i og med at dette var første kampen i Nations League var det mye som talte for Stefan. Han jobber alltid bra for laget. At Stefan ble tomålsscorer var et ekstra pluss for ham, la landslagssjefen til.

Kvalikstart for «tomme» tribuner»

Ullevaal minnet om en spøkelseslandsby da Norge innledet nyvinningen Nations League.

Det var glissent på tribunene, du kunne høre naboen på stolraden foran hviske, atmosfæren minnet ikke om at dette var en viktig kamp for det norske fotballandslaget. En kamp som kunne være det første steget på vei mot et eventuelt EM-sluttspill i 2020.

Men det at bare 6172 tok seg bryet med å ta turen til Sognsveien 75, så ikke ut til å prege de norske spillerne nevneverdig.

Norge gikk rett i strupen på nasjonen som er rangert som det 87. beste landslaget i verden. Norge hadde mye ball, alt foregikk på Kypros’ banehalvdel, men Lars Lagerbäcks utvalgte kom ikke nærmere enn noen halvfarlige hjørnespark.

Dobbel av Johansen

Det var ikke opplagt at landslagskaptein Stefan Johansen skulle starte denne kampen. Det er blitt lite spilletid for den nyopprykkede Premier League-klubben Fulham.

Men Lars Lagerbäck ga kapteinen tillit igjen.

Og det skulle vise seg å være et smart valg.

Etter 20 minutter ble han spilt gjennom av Omar Elabdellaoui. 10 meter inn på Kypros’ banehalvdel spurtet han mot mål med ballen i beina.

Johansen så til venstre, fikk med seg at Joshua King gikk på løp, men valgte å avslutte selv alene med keeper. Ballen gikk via keepers fot og i nettaket.

1–0 til Norge på kampens første målsjanse. Johansen feiret med å holde hånden bak øret, trolig som et stikk til dem som tvilte på at han fortjente en plass fra start. Blant annet skrev VG på kampdagen at Johansen burde vrakes.

King: - Han viser folk fingeren

Joshua King synes ikke alle de norske spillerne, inkludert han selv, leverte sin beste kamp torsdag kveld. Men Johansen var en av dem som beviste, mener landslagsspissen.

– Stefan var en av dem som leverte en ordentlig god kamp og han scoret to mål. Frisparket var veldig bra, sier King og legger til:

– Jeg visste ikke at han hadde så mye fart i beina at han kan løpe i fra forsvarsspillere i bakrom. Men han leverte.

King mener Johansen svarte på kritikken som har kommet mot ham i forkant av kampen.

– Han viser folk fingeren, motsier folk og Stefan har en bra «attitude». Han har baller nok til å tørre å levere på banen, mener King.

Norge hadde taket på kampen. Kypros var strengt tatt ikke i nærheten av noe som helst mot et godt organisert norsk lag.

Spørsmålet var om Norge kunne score en eller to ganger til før pause.

Svaret på det var ja. Og igjen var kaptein Johansen mannen som tok grep.

På et frispark fra skrå vinkel, nesten nede ved hjørnet av 16-meteren, skjøt han ballen over den kypriotiske muren og i mål. Bra satt av Johansen, selvfølgelig, men hva i all verden holdt Kypros-keeper Urko Pardo på med? Hadde han stått stille ville ballen truffet ham.

Keepertabbe av Kypros. Men uansett, 2–0 til Norge ved pause, og man satt med en følelse av at dette ikke kunne gå galt.

– Første omgang er jeg veldig fornøyd med. De var knapt inne i vårt straffefelt. Angrepsspillet var også OK, sa Lagerbäck.

Mindre energisk Norge

Det store trøkket uteble i andre omgang, kampen døde litt ut, det var ikke samme energi over det norske spiller, og Kypros kom litt mer med i kampen.

Norge? De gjorde jobben. Det var en proff gjennomføring av det som i utgangspunktet kan betegnes som en transportetappe.

– I andre omgang ble vi litt stillestående. Vi tapte ballen litt unødig. Og det skal vi bli bedre på. Men vi er på rett spor, jeg synes 2018 har vært riktig bra, sa Lagerbäck etter den femte seieren av fem mulige i år.

– Det er fortsatt ting vi kan bli bedre på. Men å vinne fem på rad er et veldig stort pluss.

Søndag venter Bulgaria i Sofia. Det blir en langt tøffere oppgave.