To nye eliteserielag på hodet ut av cupen

fotball

HØDD - KRISTIANSUND 2–0 / HAMKAM - SARPSBORG 08 1–0

Onsdag så det virkelig mørkt ut for mange av tredje cuprundes eliteserielag. Men til slutt klarte alle, med unntak av Stabæk, å kare seg videre til neste runde.

Torsdag kveld ble de to gjenstående kampene i cupen spilt. HamKam tok imot Sarpsborg på Briskeby, mens cupvinneren i 2012, Hødd, tok imot Kristiansund på Høddvoll.

Og cupbombene smalt i begge av kveldens kamper. Både Sarpsborg og Kristiansund måtte se drømmen om Ullevaal gå i tusen knas, mot henholdsvis et 1. divisjonslag og et 2. divisjonslag.

Umarkert i feltet

Allerede i første omgang av kampen mellom Hødd og Kristiansund begynte cupbombevarslet å slå seg på.

Hødds første mål kom etter en corner 24 minutter ute i første omgang, hvor Steffen Moltu vant hodeduellen og stanget inn lagets første mål.

Like før pause kom kampens andre mål. Robin Hjelmeseth tok med ballen inn i feltet, og med to Kristiansund-spillere rundt seg fikk han lagt inn til Joachim Osvold, som sto helt mutters på syv meter. Han fikk en enkel jobb med å plassere ballen under en sjanseløs Sean McDermott.

Og selv om Kristiansund-spillerne innså alvoret, klarte ikke gjestene å skape det helt store på Høddvoll. De klarte ikke å score et eneste mål, og er dermed ute. Hødd møter Bodø/Glimt i neste runde av cupen.

Ny cupbombe i Hamar

I Hamar var det jevnspilt i store deler av kampen, selv om det var enkelt å se at Sarpsborg var et bedre lag når spillet fløt deres vei. Men ingen av lagene klarte å score før pause.

Også andre omgang var en tett affære. HamKam hadde god kontroll defensivt, og i det 76. minuttet klarte de å ta ledelsen. Kristian Loenstad Onsrud kjørte slalåm inne i Sarpsborgs sekstenmeter, og fra linjen klarte han å legge inn foran målet. Der klarte Johnny Per Buduson å få en fot på ballen, og den gikk inn i mål bak Sarpsborg-keeperen.

Vertene hadde brukbar kontroll i resten av kampen, og skal dermed møte Start i neste runde av cupen.

Dermed er Kristiansund og Sarpsborg det fjerde og femte eliteserielaget som ryker ut av årets norgesmesterskap. I andre runde sa Sandefjord og Molde farvel til drømmen om Ullevaal. I går tok eventyret slutt for Stabæk, og i dag røk altså Kristiansund ut.