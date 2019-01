«Til nå har det vært lovsang og hyllest. Her er seks grunner til at Solskjær får det tøffere fremover.»

fotball

MANCHESTER: Lovsangskoret som hyller nordmannen, får stadig flere medlemmer. Det skjer i takt med at målene renner inn og smilene blir stadig flere på det som en gang var kjent som «Drømmenes teater».

Samtidig som fansen kommer opp med nye sanger om den gamle målkongen, vet hovedpersonen selv at fire strake triumfer er lite verdt hvis ikke resultatene fortsetter å holde god, gammel United-klasse.

Her er seks utfordringer vikartreneren har å bryne seg på fremover:

1. Jakten på en pokal

– Denne klubben handler om å vinne trofeer, sa Solskjær på en pressekonferanse fredag morgen.

Selv har han lite tid og få muligheter hvis han skal oppnå det før kontrakten løper ut i mai.

I Premier League er det 16 poeng opp til Liverpool, i ligacupen ble Derby for sterke i 3. runde, og i Champions League venter Neymar, Kylian Mbappé og resten av Paris St. Germains stjernegalleri i åttendedelsfinalen.

Dermed står FA-cupen igjen som Solskjærs klart beste pokalmulighet. Lørdag kommer Reading til Old Trafford. Laget ligger nest sist i Championship (nivå to i England) og bør være enkel motstand. Det er den første av fem kamper som må vinnes før en eventuell finale på Wembley 18. mai.

2. Legge grunnlaget for innspurten

Etter Reading-kampen setter hele United-laget seg på et fly med kursen mot Dubai. I sol og varme er det først og fremst fysisk trening som står på programmet. Solskjær og resten av trenerstaben skal sørge for at spillerne har et godt nok grunnlag når sesongen skal avgjøres i mars og april.

– Hvis noen av dem tror det er en ferie, tar de feil. Vi skal jobbe knallhardt, sier Solskjær om treningsleiren.

Kanskje blir det også tid til å jobbe med defensive dødballer. Det er iallfall slik tre av tre baklengsmål har kommet så langt.

3. Den første store testen

Solskjærs resultater har vært imponerende, men det er verdt å merke seg at Cardiff, Huddersfield, Bournemouth og Newcastle så langt står med null poeng mot de seks beste lagene i Premier League. Det er altså ikke bare mot Solskjærs lag de har tapt.

Neste helg blir motstanden en helt annen. Tottenham er seks poeng bak Liverpool og fortsatt med i gullkampen. Mauricio Pochettinos lag har imponert voldsomt også denne sesongen, og kampen på Wembley får en ekstra dimensjon ved at argentineren stadig nevnes som den største favoritten til å bli Uniteds manager neste sesong.

Kampen blir nordmannens første mulighet til å bevise at han ikke bare duger mot de svakeste lagene. De får han flere av i februar. Måneden starter med en vanskelig bortekamp mot Leicester, før det kommer to gigantoppgjør mot PSG og Liverpool.

De neste United-kampene Lørdag: Reading (h) i FA cupen 13. januar: Tottenham (b) i ligaen 19. januar: Brighton (h) i ligaen 29. januar: Burnley (h) i ligaen 3. februar: Leicester (b) i ligaen 9. februar: Fulham (b) i ligaen 12. februar: Paris Saint-Germain (h) i Champions League 24. februar: Liverpool (h) i ligaen 27. februar: Crystal Palace (b) i ligaen Fjerde og femte runde i FA cupen spilles 26. januar og 16. februar.

4. Vekke stjernen til live

Alexis Sánchez er ifølge britiske medier den best betalte spilleren i Premier League med rundt 5 millioner kroner i ukelønn. Men få har latt seg imponere av prestasjonene i United-drakten.

Mot Newcastle fikk han sine første minutter på banen med Solskjær som sjef. Den tidligere Arsenal-stjernen takket med en målgivende pasning. For ett år siden ble han presentert som United-spiller på pompøst vis, nå håper klubbledelsen at Solskjær skal å få ham opp på nivået som gjorde at de ga ham superkontrakten.

5. Sikre en Champions League-plass

Da José Mourinho fikk sparken, var det få som trodde at United skulle spille i neste års Champions League. Opp til Chelsea på den viktige fjerdeplassen (de fire øverste på tabellen er sikret plass i CL) var det 11 poeng, og imellom der lå Arsenal åtte poeng foran United.

Mens Solskjærs lag har vunnet alt i juleprogrammet, har de to London-lagene trøblet og avgitt fem poeng hver. Dermed er det plutselig nytt håp på Old Trafford om at de også neste sesong skal være med i den lukrative turneringen.

Resultatene så langt Cardiff-Manchester United 1–5 Manchester United-Huddersfield 3–1 Manchester United-Bournemouth 4–1 Newcastle-Manchester United 0–2

6. Få jobben på lang sikt

Lykkes Solskjær med det siste, kan det være det beste argumentet for at hans store drøm skal gå i oppfyllelse. Han har aldri lagt skjul på at han gjerne ser at vikarkontrakten som går ut i mai, blir forlenget.

– Jo mer du er her, jo mer nyter du det, sa Solskjær fredag.

Samtidig la han til at ledelsen har vært helt åpne om at de jobber med å finne personen som skal lede klubben de neste sesongene.

Foreløpig har han tittelen caretaker manager. Det gjenstår å se om han klarer å få slettet det første ordet.