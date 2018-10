Jan Jönsson røper: Svensk fotballegende kunne endt opp i RBK

fotball

Det forteller tidligere Rosenborg-trener Jan Jönsson til Fotbollskanalen.

I 2011 at overok svensken roret på Lerkendal etter stor suksess med i i Stabæk, som ble toppet med gull i 2008-sesongen. Han var trøndernes førstevalg som ersatter for Erik Hamrén, som ble landslagssjef i Sverige.

Historien i Trondheim ble ingen suksess for Jönsson, som i dag trener Shimizu S-Pulse i Japan. Den sympatiske treneren fikk sparken etter to bronsesesonger og for lite attraktiv fotball for kresne trøndere.

Kanskje kunne historien sett annerledes ut om Jönsson fikk det som han ville våren 2011. For etter at profiler som Steffen Iversen, Roar Strand, Kris Stadsgaard og Anthony Annan forlot portene i 2010, skrek klubben etter store navn.

Løsningen kunne vært Fredrik Ljungberg.

Satt hjemme hos Jönsson

Han var med i VM og EM med Sverige, og spilte over 200 seriekamper for Arsenal gjennom ni år. Etter å ha forlatt London-klubben i 2007 var svensken fire år i U.S.A, der han spilte for Seattle Sounders og Chicago Fire. Så ville midtbaneeleganten tilbake til Europa.

– Vi satt og diskuterte hjemme hos meg i Halmstad. Han var litt småsugen og det var noen diskusjoner med Rosenborg. Til slutt ble det Celtic, sier Jönsson til Fotbollskanalen.

På direkte spørsmål om hvor nære Arsenal-stjernen var å bli Lerkendal-attraksjon, svarer Jönsson:

– Det var vel egentlig ikke så nære. Han var fri på markedet og vi sjekket hvordan ståa var med økonomien og slikt. Det kan jeg ikke svare på nå. Interessen var der, men vi fikk ikke noe utav det, sier han.

Trener Arsenal

– Markedsavdelingen trykket litt på, ja, sier Jönsson.

Celtic-karrieren tok aldri helt av og Ljungberg avsluttet karrieren med overganger til nettopp Shimizu S-Pulse, der Jönsson nå er sjef, og senere i Mumbai i 2014.

Ljungberg er i dag trener for U23-laget til Arsenal.