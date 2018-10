Tidligere Vålerenga-spiller har fått dødelig nervesykdom

fotball

Jamaicaneren spilte for Oslo-klubben fra 2008 til 2011. Han er fortsatt bare 32 år gammel, og skal ha spilt for den jamaicanske klubben Harbour View så sent som i fjor.

Det jamaicanske nyhetsstedet The Gleaner intervjuet Shelton og familien hans på torsdag.

– Hver pasient er forskjellig, sier Shelton i intervjuet.

I intervjuet sliter den tidligere Vålerenga-spilleren tydelig med å snakke på grunn av tilstanden han er i. Han skal ha blitt diagnotisert med sykdommen i fjor sommer.

Alvorlig sykdom

Sykdommen ALS (Amytrofisk Lateral Sklerose) fører til at nervecellene som sender signaler fra hjernen til musklene blir ødelagte, skriver Helse-Norge.

Symptomer ved ALS kan være at armer eller bein blir svekket og at man begynner å snakke utydelig. Ifølge Helse-Norge blir sykdommens symptomer verre over tid. De som lider av sykdommen kan blant annet få vanskeligheter med å bruke armene og med å gå.

Ifølge Norsk Helseinformatikk lever de fleste tre til fem år etter at diagnosen er stilt. 10-20 prosent av pasientene kan leve i minst ti år.

– Høyt verdsatt i klubben

Vålerenga mottok en e-post fra Sheltons far tidligere denne uken. Der ble klubben gjort oppmerksom på at Shelton var alvorlig syk.

– Det er klart det er veldig trist for oss som klubb å høre det. Det er en tidligere spiller som var høyt verdsatt i klubben, sier kommunikasjonssjef i Vålerenga Tina Wulff til Aftenposten.

– Vi ønsker ham all mulig lykke, legger hun til.

Shelton var med på Vålerenga-laget som vant cupen i 2008.

Behandling i USA

I intervjuet med The Gleaner, forteller Sheltons kone Bobbette at familiens liv dreier seg om å ta vare på den tidligere toppspilleren.

Paret har tre barn – de er henholdsvis ni, åtte og tre år gamle.

Det jamaicanske nettstedet skriver at Shelton fløy til USA på torsdag for å få behandling.

32-åringen har også spilte for klubber som Helsinborgs, Sheffield United, Aalborg og Karabükspor i løpet av karrieren. Han har hele 35 landslagsmål for Jamaica og er med det nasjonens mestscorende landslagsspiller.