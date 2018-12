Tidligere Premier League-profil om Solskjær-ryktene: – Er det virkelig der United legger listen?

fotball

Det meste tyder onsdag morgen på at Ole Gunnar Solskjær blir presentert som ny Manchester United-trener innen kort tid. Solskjær skal ha sagt ja, og klubbene skal være enige om rammene for en avtale, og bare detaljer gjenstår før Solskjær flytter over Nordsjøen.

Har du lest denne? I går kan Manchester United å ha avslørt seg selv

Men ikke alle er like imponert over at Molde-manageren blir midlertidig manager i Manchester United ut sesongen. Tidligere Leicester- og Wales-spiller Robbie Savage var i klubben i ungdomsårene, og er negativ til en eventuell Solskjær-ansettelse.

– Er det virkelig der United legger listen? Solskjær er en legende, og fansen synger fortsatt navnet hans, men, virkelig, skal verdens største klubb ansette en midlertidig sjef som i dag trener Molde, spør han ifølge BBC.

Savage var i Manchester United i tre år som ungdomspiller, men ble solgt etter to sesonger som seniorspiller, uten å ha fått kamper for a-laget. I dag er han fotballekspert for BBC.

Tror det vil ødelegge to sesonger

Tidligere United-spiller Darren Fletcher mener det vil ødelegge to sesonger for klubben, både den inneværende og neste.

– Manchester United skulle aldri ha vært i denne posisjonen. De nesten avskriver denne sesongen og den neste, for om de ansetter en ny manager til sommeren, vil han ikke ha mye tid til å lete etter nye spillere, sier Fletcher til BBC, som har funnet fem Premier League-titler med klubben på sine tolv år i klubben.

Han sier at hans tidligere lagkamerat Solskjær en fin fyr, som sier fra dersom spillerne ikke gjør det som er forventet av dem.

Fletcher var i Manchester United-systemet fra 1995 til 2015. Han spiller nå for Stoke.

– Bra for fansen

Tidligere landslagsspiller og United-spiller Paul Ince mener klubben heller burde se mot Steve Bruce eller Mark Hughes når de skal ansette en midlertidig manager. Han peker på Solskjærs mislykkede opphold i Cardiff i 2014.

Solskjær fikk åtte måneder i ledelsen for klubben i Premier League før de rykket ned.

– Solskjær kan være bra for fansen, men Bruce og Hughes er to erfarne tidligere spillere som kjenner klubben og ikke har noe annen jobb, sier Ince ifølge BBC.

Både Ince og Fletcher mener at Tottenham-sjef Mauricio Pochettino bør være arvtageren til Mourinho på sikt.