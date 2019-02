Tidligere Molde-spiller klar for russisk klubb

View this post on Instagram

Сенегальский футболист норвежского "Мёльде" Бабакар Сарр @fadiisarr продолжит карьеру в "Енисее"! Сарр — универсальный игрок обороны, который может сыграть как центрального защитника, так и опорного полузащитника. Благодаря высокому росту (189 см.) он эффективно играет на стандартах. Бабакар начал карьеру в исландском клубе "Сельфосс". После чего переехал в Норвегию, где выступал за "Старт" и "Сонгдал". Последней командой 27-летнего сенегальца стал "Мёльде", с которым он дважды выигрывал серебряные медали национального первенства. В нынешнем сезоне Сарр принял участие в 27 матчах норвежской Типпелиги, в которых забил 4 гола и отдал 3 голевых передачи.