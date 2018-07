Tidligere Molde-spiller klar for ny klubb

fotball

Venstrebacken har signert for den sveitsiske klubben Lausanne. Det bekrefter klubben selv på Twitter.

Lausanne endte sist i sveitsisk eliteserie sist sesong, og skal den kommende sesongen spille i Challenge League (nivå 2 i Sveits).

✍🏼 Le FC Lausanne-Sport a le plaisir d’annoncer l’arrivée de Per-Egil Flo en provenance du @slaviaofficial. L’international norvégien peut évoluer comme défenseur ou demi gauche.

➡️ https://t.co/rEXaOM4ixZ — FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) July 17, 2018

Flo var Molde-spiller fra sommeren 2013, og forlot klubben som bosmanspiller januar 2017.

Han signerte da for tsjekkiske Slavia Praha og ble seriemester for dem samme sesong. Da var han fast på laget, men sist sesong havnet han ute i kulden og spilte bare to seriekamper.

Han ble både cup- og seriemester med MFK, og spilte flere kamper i Europa League i 2015 og 2016. Han har også spilt flere A-landskamper for Norge, den foreløpig siste i mai i fjor.

Det ble i vinter spekulert i en mulig retur for Flo til Molde.