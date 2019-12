Tidligere Bundesliga-spillere om Haalands vanskelige valg: - Fantastisk å komme inn i en sånn klubb

fotball

Interessen rundt Red Bull Salzburg-spiller Erling Braut Haaland (19) har eksplodert i høst. Han debuterte i Champions League med tre scoringer, har til sammen scoret åtte mål i turneringen og har satt rekorder underveis.

Spissen har blitt koblet til omtrent det som er av toppklubber i Europa. Men onsdag ble det i tyske medier kjent at han var på plass i Tyskland sammen med agent Mino Raiola for å møte Bundesliga-klubben Borussia Dortmund. Torsdag bekreftet Salzburg-direktør Christoph Freund at nordmannen har besøkt både Borussia Dortmund og RB Leipzig.

Tidligere Bundesliga-spiller Jan Åge Fjørtoft tror at Haaland og menneskene rundt han kommer til å gjøre det riktige valget.

– Han kan ende hvor som helst, engelsk eller tysk fotball. Det som gjør meg trygg på Haaland, er det teamet han har rundt seg. De tenker etappevis, og det er smart.

Sjekker alternativene

Flere medier, deriblant ruhr24, melder at RB Leipzig har vært i kontakt med Haaland. Den tyske klubben er også en del av Red Bull-systemet, og flere spillere har byttet fra Salzburg til Leipzig tidligere.

Fjørtoft, som nå blant annet jobber med Bundesliga-fotball for Sky, mener det er ganske åpent hvor Haaland havner.

– Er det ikke grunn til å tro at det nærmer seg en overgang til Dortmund hvis han reiser dit sammen med agenten?

– Både og. Det er bare to klubber som er blitt kjent (Leipzig og Dortmund), og jeg vil tro at teamet sjekker flere alternativer. Dortmund vil ha en overgang nå, mens Leipzig vi ha ham til sommeren. Selv om Leipzig og Salzburg har samme eier, er Salzburg en stolt klubb som vil vise at de er selvstendige, så det trenger ikke å skje at han går dit.

Torsdag bekreftet Salzburg-direktør Christoph Freund at Erling Braut Haaland har besøkt både Borussia Dortmund og RB Leipzig.

Sinte tilskuere ventet på spillerne

André Bergdølmo spilte i Dortmund fra 2003–05. Da var klubben inne i en sportslig og økonomisk nedtur. Likevel var det stappfullt på hjemmekampene. Bergdølmo vet hvordan det er å løpe ut på banen foran 83.500 tilskuere og den berømte «die Gelbe Wand»– tribunen bak det ene målet.

– Da vi gikk ut for å varme opp, var det helt vilt, da var det fullt på tribunen. Det er en helt enorm stadion å spille på. Så er de kravstore også. Går det dårlig, så er publikum plutselig litt imot deg. De skulle ta oss etter at vi hadde en dårlig serieåpning. Vi måtte sitte på stadion i to timer etter kampen, for de sto og ventet på oss utenfor.

– Passer Bundesliga-nivået for en spiller som Haaland?

– Det er utrolig mange gode spillere i Tyskland, også på lavere nivåer. Så det å komme inn i en sånn klubb, er helt fantastisk. Om det blir Dortmund, så er det en klubb som tar vare på unge spillere og spiller en moderne fotball som kan passe Haaland. Angrepsfilosofien til laget gjør at han vil komme til mange sjanser, og det kan få ham til å løfte seg, sier Bergdølmo.

Klausul

Dortmund jakter en forsterkning i angrep før utslagsrundene i Champions League senere i vinter. Aftenbladet kjenner til at Erling Braut Haaland har en utkjøpsklausul hvis han selges fra Salzburg.

Klausulen skal være på mellom 150–200 millioner kroner. I praksis betyr det at Salzburg må selge dersom en kjøpende klubb legger den summen på bordet.

Fjørtoft mener at begge de tyske klubbene er gode alternativer.

– Dortmund og Leipzig er to av de klubbene som er best i Europa på å utvikle unge spillere. Den gang Robert Lewandowski og Pierre-Emerick Aubameyang gikk til Dortmund, hadde ingen hørt om dem. Leipzig har blitt kritisert i Tyskland fordi det er en ny klubb som er eid av et stort konsern. Men det er en klubb som er veldig tydelig på hvilke spillere den vil ha, sier han og fortsetter:

– Om det blir Leipzig eller Dortmund, synes jeg alle som er glad i norsk fotball og Haaland skal sove veldig godt om natten.

Dortmund har det høyeste tilskuersnittet i europeisk fotball. 80.000 fans skaper et vanvittig trykk på Signal Iduna Park. Likevel mener Fjørtoft at presset kan være mindre der enn i engelsk fotball.

Ingen medieby

– Erling kan overleve i Premier League, men det virker veldig fornuftig med Bundesliga. Det er 80.000 på kamp i Dortmund, men det er enda større intensitet rundt Premier League. Nesten ingen nordmenn vet hvor byen ligger, og det er ingen medieby, sier Fjørtoft.

Han lister opp noen plusser og minuser ved å velge de to aktuelle klubbene:

DORTMUND

Pluss: En fantastisk stadion og fans. Flinke til å utvikle spillere.

Minus: Trener Lucien Favre har vaklet litt. Hvis det blir en ny coach, vet man aldri hva som kommer.

LEIPZIG

Pluss: Samme eier som Salzburg, så Haaland kjenner systemet. De er også gode til å utvikle unge spillere og har en av de mest kreative trenerne i Julian Nagelsmann.

Minus: De har fire-fem gode spisser, så konkurransen er større. Men hvis de kjøper Erling, er det for å bruke ham. Leipzig har også en fantastisk stadion og er en stor klubb, men det kan ikke sammenlignes med Dortmund.