Tabelljumbo Sandefjord rotet bort seieren igjen

SANDEFJORD - ODD 1–1

Det startet dårlig for Sandefjord; allerede etter ni minutter måtte Mohammed Fellah gå av banen med skade. Men Mohammed Ofkir kom inn, og bidro til at Sandefjord var fullt på høyde med Odd i 1. omgang.

Etter 39 minutter tok tabelljumboen ledelsen. Pontus Engblom headet ballen inn mot mål, og i feltet var Ruben «Rufo» Herraiz Alcaraz høyest. Han vant duellen mot Odd-keeper Viljar Myhra, og ga Sandefjord ledelsen.

Selvmål

Etter pause var det et helt annet Odd-lag som entret banen. Kun åtte minutter var spilt av 2. omgang da innbytter Stefan Mladenovic ble spilt fri på venstrekanten.

Han slo et innlegg hardt inn, og keeper Eirik Holmen Johansen slo ballen rett ut i feltet. Der var Jone Samuelsen, som satte inn 1-1 via beinet på Marc Valles.

Både Sandefjord og Odd jaktet seieren, og i sluttminuttene åpnet det seg virkelig i Sandefjord.

Fire uavgjort på rad

Begge lag sendte flere mann i angrep i jakt på tre poeng, og da kom mulighetene på løpende bånd. Tre minutter før slutt var gjestene svært nære scoring.

Espen Ruud fikk et langt oppspill på høyrekanten, og målscorer Jone Samuelsen forsøkte seg på et helfrekt skorpion-spark. Ballen endte langt over, og da endte det 1-1 i Sandefjord.

Hjemmelaget står med 15 poeng etter fire strake uavgjort. Opp til trygg plass er det sju poeng før søndagens kamper. Odd ligger som nummer seks med 34 poeng.

