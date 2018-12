TV 2 gjør helomvending - sender Solskjærs hjemmedebut

fotball

TV 2 fikk i går sterk kritikk etter at det så ut som nordmenn gikk glipp av Ole Gunnar Solskjærs hjemmedebut som manager i Manchester United.

Rettighetshaveren har bare mulighet til å sende én av kampene som spilles lørdag klokken 16, og de valgte Liverpool – Newcastle for 26. desember. Det fikk Dag Langerød, redaktør for supporternettstedet united.no, til å reagere.

– Det er rett og slett for dårlig hvis det skjer. Det er to dager med direktesendinger om Solskjær nå på TV 2, og så skal de droppe hjemmedebuten. Da tvinger de fans over på streams. Den vurderingen er i beste fall dårlig, sier Langerød.

Men nå snur TV 2, og United-fansen får likevel mulighet til å se Manchester United mot Huddersfield Town. Kampen skal sendes på hovedkanalen TV 2.

– Dette er den beste julegaven vi kan forestille oss. Vi er veldig glad for å kunne dele denne unike opplevelsen med flest mulig på hovedkanalen TV 2, sier sportsredaktør Vegard Jansen Hagen til TV 2.

Liverpool-kampen sendes på TV 2 Premium og TV 2 Sumo.

– Det har ikke vært aktuelt å løpe fra løftet om å vise Liverpool, men det har samtidig vært en fryktelig situasjon ikke å få vist de historiske bildene av Solskjær som leder United hjemme for første gang. Derfor er vi svært lettet over å ha funnet en løsning, sier Jansen Hagen til TV 2.

TV 2 må av denne grunne velge bort en kamp klokken 16 på lørdag senere i sesongen. I tillegg til Liverpool og Manchester United, sendes også fire andre kamper på samme tidspunkt, men de vil ikke bli sendt på TV 2.