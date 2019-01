TV 2: – Rosenborg-trenerens tidligere elev aktuell for Molde

fotball

MOLDE: Haugesunds høyreback Kristoffer Haraldseid skal være aktuell for en overgang til Molde, skriver TV 2. 25-åringen, som har spilt flere kamper for det norske U21-landslaget og andre aldersbestemte landslag, har spilt over 200 førstelagskamper for FKH.

I fjor spilte han under nåværende Rosenborg-trener Eirik Horneland for Haugesund-laget som til slutt kom på en imponerende fjerdeplass i Eliteserien.

Molde-ledelsen kommenterer ikke overgangsspekulasjoner. Daglig leder i FKH, Eirik Opedal, vil ikke kommentere spekulasjonene overfor TV 2.

LES OGSÅ: Hevder Molde vil hente denne eliteserieprofilen

Christoffer Remmer er Moldes eneste høyreback for øyeblikket. Danskens kontrakt med Molde går imidlertid ut allerede til sommeren. Både Isak Ssewankambo og Petter Strand forlot MFK etter sist sesong.

Molde har tidligere i vinter forsterket troppen med Erling Knudtzon, Fredrik Sjølstad, Eirik Ulland Andersen og Martin Bjørnbak. I desember ble for øvrig Ibrahima Wadji solgt fra Molde til Haugesund.