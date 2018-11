TUIL tvinges til flytting: Må spille på TILs hjemmebane i 2019

fotball

Fram til nå har klubben fått dispensasjon til å spille med det lysanlegget de har, men signalene er klare fra Oslo: Ny dispensasjon neste år er uaktuelt.

– Vi har ført opp Alfheim som hjemmearena neste sesong for OBOS-liga laget, sier daglig leder i TUIL, Inge Takøy til iTromsø.

20 millioner totalt

Det er ikke 1. april og ingen spøk: TUIL skal spille sine hjemmekamper på Alfheim i 2019. iTromsø skrev om dette allerede 8. oktober i år, at stadionflytting kunne bli en realitet allerede i 2019.

– Per nå står Alfheim oppført for neste år. Det er arenaen vår per dags dato, sier Takøy.

TUIL må ut med 13,5 millioner kroner til nytt lysanlegg neste sesong. Usikkerheten rundt finansieringen og en totalkostnad på 20 millioner kroner, en finansiering «Dalingan» ikke har på plass per dags dato, før terminlista skal settes, gjorde at de i dialog med NFF og TIL kom fram til beslutningen.

– Det er en totalsum på 20 millioner som må gjøres. Det skjønner alle at er en kjempekostnad for ethvert lag i norsk fotball, sier Takøy.

Terminlisten skal settes før jul. For å unngå kollisjon mellom hjemmekamper, har de nå kommet fram til en enighet.

– Vi kan naturlig nok ikke spille hjemmekamper samme helg som TIL, sier Takøy.

Men det blir trolig kun én sesong på Alfheim.

– Skulle vi få orden på alle de nødvendige prosessene vi kjører, vil vi kunne melde TUIL Arena tilbake som vår hjemmearena, sier Takøy.

– Må fiske i elva

Takøy som startet året som keepertrener i TIL og siden ble hentet til TUIL som daglig leder, tror ikke flyttingen vil få enorme konsekvenser for laget.

– Det er flere av spillerne våre som har hatt det som hjemmebane før, vi har spilt mange treningskamper der og Alfheim er en flott fotballbane. Det går fint an å spille «TUIL-fotball» på Alfheim, smiler Takøy.

– Så hvordan skal dere få på plass de 20 millionene?

– Vi får fiske laks i Tromsdalselva, flirer Takøy, før han mer alvorlig legger til.

– Vi må forholde oss til at TUIL Arena ikke er et godkjent anlegg for 1. divisjon. Vi har jobbet en stund med å få på plass finansieringen til oppgraderingen av stadion. Da er det flott at storebror og min gamle arbeidsgiver har vist stor forståelse for å få dette til, noe vi er takknemlig for, sier Takøy.

Det er nemlig ikke kun å sette inn et nytt lysanlegg til 13,5 millioner kroner.

– Vi må forholde oss til realitetene. TUIL har ikke lysanlegg som tilfredsstiller kravene for å spille i OBOS-ligaen. Det alene har en kostnad på 13,5 millioner kroner, men kunstgresset er overmodent for utskifting. Sikkerhetssonen er også utvidet til fire meter og vi har kun 3,5 meter fra gresset til den gamle tretribunen. Varmeanlegget har også tjent sin rolle siden det ble oppført i 1981, så det må også byttes, og med alt som må gjøres, så er det snakk om vel 20 millioner kroner, sier Takøy.

Farvel til gamletribunen

Takøy understreker at lysanlegget er det primære, men at den kolossale summen på 20 millioner kroner gjør at de nå må ta konsekvensen og gjøre de nødvendige forbedringene for framtiden.

Den daglige lederen sier de ikke er i mål, men jobber hardt for å få finansieringen på plass.

– Prosessen går, men vi er ikke helt i mål. Vi har jobbet med det faglige. TUIL Arena er en trang stadion, vi har måttet kartlegge grunnforhold. Stadion ligger ved en vei, en elv og med vernebygninger tett oppi stadion. Per dags dato vil jeg ikke si så mye mer enn at vi jobber med finansieringen. Terminlisten gjorde at vi måtte melde inn og vi har hatt god dialog med Kristian Høydal (daglig leder i TIL) og anleggs- og konkurranseavdelingen i NFF i denne prosessen, sier Takøy.

For alle med hjertet i Dalen, betyr det også at den gamle historiske tretribunen trolig forsvinner.

– Deler av den må uansett rives. Den også er preget av tidens tann. Når vi skifter kunstgresset, må vi få utvidet sikkerhetssonen til fire meter. En halv meter av tribunen må i hvert fall bort, så får vi se hva vi gjør, og hvordan det blir estetisk. Deler av tribunen må fjernes, men vi har ikke tatt stilling til hva vi gjør på den sida, sier Takøy.

NFF: – Stor ulempe

Anleggssjef i NFF, Ole Myhrvold, bekrefeter TUILs flytting og grunnen til det.

– Først og fremst går det på flomlys, det er den store mangelen. At de siste to rundene i OBOS må spilles klokken 12 på grunn av det, er en stor ulempe for samtlige lag. Det har vi snakket med TUIL om, og det må de få gjort noe med. I tillegg har de slitt med å få banen klar til seriestart, sier Myhrvold.

Han er veldig klar på at han, med flere, håper dette blir en kortvarig flytting.

– Det er opp til klubben å bestemme hvor de skal spille, så lenge det er på en bane som tilfredsstiller kravene. Det aller beste hadde jo vært om de spilte på egen arena. Det er kjempefine fasiliteter i Tromsdalen, men jeg har stor tro på at de er tilbake i løpet av kort tid. Den dagen de tilfredsstiller kravene, får de flytte tilbake umiddelbart, så det kan skje i løpet av 2019, men det handler om økonomi og slikt, men så lenge kravene er oppfylt med en permanent løsning, vil vi tillate flytting tilbake umiddelbart. Det håper og tror vi at skjer, sier Myhrvold.