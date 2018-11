TIL-nedturen fortsetter – nytt hjemmetap for «Gutan»

fotball

TIL – MOLDE 2–4

Kampen var ikke mer enn tre minutter da TIL fikk sin første sjanse i hjemmekampen mot Molde. Magnus Andersen gikk på et løp høyt i banen, vant ballen og spilte Gjermund Åsen fri i god skuddposisjon. åsens skuddforsøk fra hjørnet av 16-meteren gikk like til side for borteste stolpe.

Tre minutter senere var TIL utrolig nære igjen. Åsen spilte flott ut til Robert Taylor, som gikk på løp, slo hardt inn i boks mot Kent-Are Antonsen som hev seg inn og fikk en fot på legget, men Antonsen greide ikke styre legget på mål og forsøket gikk langt over fra kloss hold.

I 8. minutt var det Mikael Norø Ingebrigtsens tur til å forsøke seg. Ingebrigtsen dro seg til 16-meteren og avsluttet, men det harde skuddet gikk rett på Molde-keeper Andreas Linde.

Skade og scoringer

Etter kun 13 minutter måtte Kent-Are Antonsen gi seg. Han ble erstattet av Daniel Berntsen.

I det 20. minutt gikk molde opp i 1–0. Bortelaget kom altfor enkelt til på venstresiden ved Kristoffer Haugen, Ødegaard hang ikke med og pasningen fra Haugen fant Etzaz Hussain som banket inn 0–1 opp i nettaket.

I 27. minutt var bortelaget ekstremt nære å doble ledelsen da Leke James fikk stå umarkert i feltet og avslutte fra tre meters hold. TIL-keeper Gudmund Broks Kongshavn hev seg ut i full strekk og fikk gjort seg stor og avverget scoring.

KAMPFAKTA Eliteserien 28. runde Alfheim stadion, søndag TIL 2 (1) Molde 4 (2) Mål: 0–1 (20) Etzaz Hussain (Kristoffer Haugen), 1–1 (28) Onni Valakari (Robert Taylor), 1–2 (36) Fredrik Aursnes (Magnus Wolff Eikrem), 1–3 (57) Magnus Wolff Eikrem (Aursnes), 2–3 (67) Robert Taylor (Gjermund Åsen), 2–4 (90) Pawel Cibicki Gult kort: Onni Valakari og Robert Taylor, TIL. Sjanser: 5–7 Cornere: 1–9 Tilskuere: 3.130 Dommer: Kai Erik Steen, Gneist IL

Kun minuttet etter Moldes gigasjanse satt utlikningen for TIL! Åsen slo nydelig ut til Robert Taylor som la hardt inn og fant landsmann Onni Valakari på løp inn i boks. TIL-trenerens sønn skjøt via et Molde-ben og i mål. Lagene var like langt på Alfheim!

Kortvarig glede

Gleden var imidlertid kortvarig. Kun åtte minutter etter TILs scoring var Molde i ledelsen. Ingen av stopperne greide matche Fredrik Aursnes på farta i bakrom, og Molde-spilleren chippet i bue over Kongshavn til 1–2 etter en fin pasning fra Magnus Wolff Eikrem.

I 47. minutt i starten av 2. omgang kom Gjermund Åsen til en god mulighet, men skuddforsøket ble reddet.

Molde var utrolig nære på å gå opp til 1–3! Jostein Gundersen solgte seg fullstendig, Eirik Hestad fikk gå helt uhindret og spilte til slutt til Petter Strand som avsluttet mot mål, men Kongshavn som reddet. Returen havnet brått på Hestad, som kun fikk skutt over mål.

I 57. minutt sto det 1–3. Fredrik Aursnes fikk gå fritt, spilte videre til Magnus Wolff Eikrem, som sto umarkert. En dårlig blokade av TIL, gjorde at markkryperen trillet inn i lengste og det så bekmørkt ut for «Gutan», som var på god vei mot sitt 10. tap på de siste 13 kampene.

Taylor-redusering

I 67. minutt tentes poenghåpet for «Gutan», da assist-kongen Gjermund Åsen på nydelig vis tredde en flott pasning mot vingback Robert Taylor på gjennomløp. Taylor var iskald igjennom og banket inn 2–3 i lengste hjørne. Åsens 10. målgivende pasning for sesongen og Taylors scoring gjorde at trua på poeng levde videre.

Med 18 minutter igjen å spille gjorde TIL sitt andre bytte for dagen. Unggutten Sigurd Grønli (18) kom inn for Mikael Norø Ingebrigtsen (22) til stor jubel fra hjemmefansen.

I 84. minutt fikk begge TILs målscorere gult kort for protester etter et frispark til bortelaget, mens hjemmelaget fortvilt jaktet en utlikning.

I stedet var det Molde som hadde det siste å si i kampen. Jostein Gundersen ble fraløpt av Pawel Cibicki som alene igjennom dundret inn 2–4 på overtid, mens tribunen begynte og tømmes før kampen var ferdigspilt.

Marcus Holmgren Pedersen kom like etter inn til sin andre seriekamp.