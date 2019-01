TIL har solgt Åsen til RBK: Reiser til Trondheim i dag

fotball

Åsens fremtid har vært den store snakkisen på Alfheim gjennom hele vinteren. Den viktige midtbanespilleren har de siste ukene vært i søkelyset til Brann, Molde og RBK.

iTromsø kan avsløre at det nå er klart at det blir en retur til Lerkendal for Åsen. Han er etter det iTromsø kjenner til enig om sin personlige kontrakt med RBK. Samtidig er det klart at TIL og RBK er enige om en overgangssum for spilleren. De skriftlige avtalene skrives under innen kort tid.

Det skjer etter en budrunde mellom de tre klubbene som endte med at RBK viste de sterkeste økonomiske musklene. Tidligere i januar ble det kjent at Molde og RBK hadde lagt inn bud på tre millioner kroner hver. Brann på sin side strakk seg da ikke lenger enn to millioner kroner. Sistnevnte var etter det iTromsø er kjent med i kampen om Åsen helt frem til søndag.

Trondheim i stedet for Tyrkia

Siden de første budene kom inn allerede før jul har TIL hatt jevnlige forhandlinger med klubbene som har måttet strekke seg for å imøtekomme Tromsøs overgangskrav. Totalsummen for overgangen skal være opp mot fem millioner kroner. Lønnsmessig skal Åsen etter det iTromsø kjenner til få et lønnshopp etter overgangen. I RBK vil han tjene godt over en million kroner i grunnlønn.

Et ekstra moment i dette er at TIL tirsdag formiddag reiser til Tyrkia på treningsleir, og det lå lenge i kortene at Åsen skulle med dit. Men når avgjørelsen nå er i boks betyr dette at Åsen i stedet reiser til Trondheim tirsdag for medisinsk test og kontraktsunderskriving. Om noen dager reiser RBK på treningsleir til Portugal.

For Åsens del betyr dette at det blir med fire år i TIL og Tromsø. Åsen ble hentet for bare noen hundre tusen kroner fra Ranheim før 2015-sesongen. Han ble i 2016, 2017 og 2018 årets TIL-spiller på iTromsøs spillerbørs. I forrige sesoing toppet han dessuten lista over målgivende pasninger i hele Eliteserien, selv om han bare spilte 21 av 30 seriekamper.

Supporter-favoritt

Åsen har blitt en publikumsfavoritt på Alfheim med sitt engasjement og tydelige spillestil. For trønderen venter en langt større arena når Norges største klubb er der han skal være de neste sesongene.

RBKs nytrener Eirik Horneland var mandag veldig klar på hva han synes om en overgang for Åsens del:

– Han er en superbra spiller. Han er veldig bra på siste tredjedelen og et godt fotballhode. En spiller som har vært i voldsom vekst de siste årene, sa Horneland til Adressa etter trening i Abrahallen.

Også kompisen Pål André Helland var ivrig på å få Åsen tilbake til Trondheim. Duoen feiret blant annet nyttårsaften sammen.

– Han ville passet inn her, og jeg vet at han er ønsket av klubben, spillerne og trenerne. Jeg håper Gjermund kommer hit, og det tror jeg han gjør også, sa Helland til Adressa mandag.